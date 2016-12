Investiţii incerte pe Lacul Siutghiol

Anul 2010 vine cu o reducere a investiţiilor pentru autoritatea locală constănţeană. Bugetul restrictiv din acest an nu mai permite municipalităţii să investească în obiective precum “Orăşelul Lacustru” sau “Teleschiul”, ce urmau să fie puse în practică pe lacul Siutghiol. O posibilă variantă de finanţare ar fi fondurile europene, însă întocmirea, depunerea documentaţiei, aprobarea proiectelor şi obţinerea fondurilor poate dura ani buni. Când a iniţiat cele două proiecte, municipalitatea spera într-un parteneriat public-privat pentru construirea celor două obiective turistice, dar criza financiară i-a făcut pe investitorii care se arătaseră interesaţi de cooperarea cu Primăria să dea înapoi. În ultima şedinţă de Consiliu Local din 2009 a fost modificat proiectul de realizare a instalaţiei de teleschi de pe Siutghiol pentru a se putea atrage fonduri nerambursabile de mediu de la Uniunea Europeană. „Proiectul Orăşelului lacustru este foarte costisitor. Nu putem să-l facem singuri. Nu prea sunt firme interesate să investească. Noi am tot căutat investitori, dar până în prezent nu s-a concretizat nimic“, a declarat viceprimarul Constanţei, Decebal Făgădău. Complexul de teleschi, prevăzut pe o suprafaţă de 5,8 hectare, a cărui valoare investiţională este de un milion de euro, urmează a fi format dintr-un centru nautic, cabină şi cinci piloni amplasaţi în apă, lungimea totală a traseului de cablu fiind de 751 metri. În zona de start este prevăzut un ponton de 80 de metri pătraţi. Orăşelul lacustru, sub forma unei frunze de arţar, este prevăzut să concentreze viaţa de noapte a staţiunii Mamaia şi să cuprindă restaurante, baruri, terase, trei discoteci şi un mini-port de agrement. Pe lângă problemele de ordin financiar, municipalitatea se loveşte şi de o altă problemă. Lacul Siutghiol se află încă în categoria ariilor protejate “Natura 2000”, ceea ce face să obţină foarte greu avizele de mediu. Municipalitatea a făcut numeroase demersuri, atât la Ministerul Mediului, cât şi la Ministerul Turismului, explicând faptul că aceste investiţii sunt extrem de necesare pentru staţiunea Mamaia şi că, prin realizarea acestora, nu este afectat cu nimic mediul înconjurător. “Probabil că, până la urmă, problemele de mediu îşi găseau rezolvare şi reuşeam să obţinem avizele necesare pentru a demara investiţiile. Din nefericire pentru noi, banii de la buget sunt foarte puţini şi nu cred că putem investi în aceste proiecte. Sperăm să găsim totuşi soluţia de finanţare şi să demarăm aceste investiţii, dar nu cred că se va întâmpla în acest an. Poate convingem Ministerul Turismului de necesitatea acestor investiţii, astfel încât să contribuie cu bani guvernamentali la amenajarea Teleschiului şi Orăşelului lacustru din Mamaia”, a spus Decebal Făgădău.