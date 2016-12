Investiţii într-un parc eolian

Proiectul construirii unui parc eolian la Dobromir începe să prindă contur. Trei societăţi conduse de investitori străini s-au angajat că vor ridica turbine pe terenul extravilan al unităţii administrativ teritoriale şi în prezent se află pe ultima sută de metri în ce priveşte obţinerea documentelor pentru demararea lucrărilor propriu-zise: pietruirea drumurilor şi instalarea turbinelor. Primăria a emis deja două certificate de urbanism pentru două firme şi urmează să îl elibereze şi pe al treilea, urmând ca acestea să fie completate cu autorizaţiile de construire. Potrivit primarului comunei, Visel Iusein, două dintre societăţi au finalizat încheierea de contracte cu locuitorii comunei pe terenul cărora va trece parcul eolian, iar cea de-a treia firmă mai are de încheiat încă patru contracte cu proprietari de terenuri. „În total, firmele vor încheia aprox. 400 de contracte cu oamenii, iar capacitatea parcului va fi de 500 de megawaţi. Vor fi pietruiţi aprox. 122 de kilometri de drum de pământ, pentru a se putea circula până la turbine. Am discutat cu reprezentanţii societăţilor şi s-a stabilit că vor utiliza mână de lucru din comună la lucrările de modernizare a drumurilor”, a declarat primarul. În urma discuţiilor cu investitorii, primarul spune că turbinele vor fi amplasate atât în interiorul, cât şi în exteriorul satelor care aparţin unităţii administrativ-teritoriale, lucrările vor dura între patru şi cinci ani, iar investitorii au promis că, după amenajarea parcului, vor demara şi alte investiţii în comună. Contractele cu proprietarii au fost semnate pentru o perioadă de 30 de ani, iar sumele oferite drept despăgubire sunt cuprinse între 2.000 şi 2.500 de lei pe an. Valoarea totală a investiţiei amplasării centralelor eoliene ajunge la câteva sute de milioane de euro.