Investiţii justificate

Investiţiile făcute de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) în cele două pepiniere de la Medgidia şi Plopeni s-au dovedit a fi extrem de utile. “În anul 2009, când am demarat programul de împădurire la nivelul judeţului Constanţa, am fost nevoiţi să cumpărăm puieţii de salcâm din altă parte. Acum, prin cele două pepiniere pe care le avem, asigurăm materialul dendrologic pentru întreg judeţul”, a declarat vicepreşedintele CJC Cristian Darie. Pepiniera de la Medgidia a dat în acest an, până în prezent, 2,8 milioane de puieţi care au fost deja distribuiţi primăriilor şi fermierilor din judeţ. “Terenul pe care am făcut pepiniera de la Medgidia era înainte o păşune. Primarul oraşului Medgidia a fost alături de CJC şi a pus la dispoziţie acest teren, de unde acum reuşim să obţinem puieţii de salcâm. Cu puieţii obţinuţi din această pepinieră, dar şi cu cei din pepiniera de la Plopeni, în acest an putem împăduri aproximativ 850 de hectare de teren. Este un pas înainte având în vedere că, la începutul acestui program, judeţul Constanţa era ultimul la nivel naţional”, a declarat directorul Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa, Adrian Gâmbuţeanu. El a precizat că programul demarat de CJC a fost implementat şi la nivelul comunelor Tortoman şi Siliştea. “Cei doi primari s-au implicat în refacerea perdelelor forestiere de protecţie a câmpurilor şi drumurilor judeţene. Ceea ce ne bucură şi mai mult este faptul că tot mai mulţi fermieri au înţeles utilitatea acestor perdele forestiere şi vin cu solicitări către CJC, pentru a primi puieţi de salcâm”, a spus Gâmbuţeanu. Primarul comunei Tortoman, Lucian Chitic, consideră că programul CJC nu face decât să vină în sprijinul agricultorilor. “Culturile protejate prin aceste perdele forestiere sunt mult mai bune. De asemenea, crearea de perdele de protecţie a drumurilor judeţene este un lucru benefic, pentru că pe timpul iernii nu vom mai avea parte de blocaje din cauza zăpezii troienite pe carosabil. Cred că astfel de programe trebuiau făcute de Ministerul Agriculturii, dar s-a dovedit, încă o dată, că autorităţile judeţene sunt cele care ştiu cel mai bine problemele locale şi acţionează pentru a le diminua sau chiar elimina”, a declarat Chitic.