Investiţii limitate din cauza bugetului subţire

Lipsa datoriilor a oferit posibilitatea Primăriei Cobadin să-şi permită, în prima parte a anului 2013, să investească banii locuitorilor în câteva proiecte utile comunităţii. „Am continuat pietruirea şi am reabilitat o parte dintre unităţile de învăţământ. Din păcate, resursele financiare s-au epuizat. Anul 2013 a fost destul de dificil din punct de vedere financiar. Nici încasările la buget nu au mai fost aceleaşi şi nici banii de la Guvern nu au fost atâţia câţi am fi dorit. Am putut să ne gospodărim, spun eu, bine şi am putut să acoperim o parte din cheltuielile investiţionale. Sfârşitul anului nu se anunţă a fi unul prolific din punct de vedere financiar, aşa că ne vom limita investiţiile şi vom încerca să rezolvăm doar problemele grave şi foarte grave care apar”, a declarat primarul comunei Cobadin, Cristian Telehoi.