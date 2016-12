Investiţii majore în infrastructura oraşului

TERMOFICARE Bugetul de venituri şi cheltuieli al oraşului Cernavodă pe 2012, votat în şedinţa Consiliului Local care a avut loc pe 6 februarie, este estimat la 37.877.422 de lei, fiind împărţit în cheltuieli pentru funcţionarea aparatului administrativ local, dar şi pentru dezvoltarea oraşului. Până la votarea bugetului însă, în Consiliul Local au avut loc mai multe dezbateri pe tema programului de investiţii cuprinse în bugetul de venituri şi cheltuieli din acest an. În urma dezbaterilor, a fost redusă la jumătate suma alocată asfaltărilor străzilor din oraş, fondurile fiind transferate, în schimb, pentru lucrări de termoficare. Astfel, pe lângă străzile: Biruinţei, Victor Babeş, Horia, Fundătura Biruinţei, Păcii, Oituz, Octav Băncilă, Dunării, Viitorului, Crinului, Mircea cel Bătrân şi Mihai Eminescu, au mai fost introduse în programul de termoficare şi străzile: Călăraşi, Nicolae Bălcescu şi, parţial, Cuza Vodă. De asemenea, tot din fondurile destinate lucrărilor de asfaltare s-au mai transferat bani pentru suportarea cheltuielilor privind relocarea conductelor şi branşamentelor de agent termic pe scările blocurilor de locuinţe în mai multe zone ale oraşului.

PRIORITATE PENTRU CENTRUL ORAŞULUI Programul de investiţii al oraşului, iniţiat de primarul oraşului, Mariana Mircea, a cărui finanţare este cuprinsă în bugetul de pe acest an, prevede realizarea mai multor lucrări de infrastructură privind înlocuirea unor reţele de apă, canalizare şi termoficare, dar şi lucrări de amenajare spaţii verzi şi locuri de joacă. Totodată, în bugetul din acest an mai sunt prevăzute lucrări de alimentare cu energie electrică de joasă tensiune, iluminat public şi casnic, de extindere a cimitirului ortodox, dar şi continuarea lucrărilor de amenajare a centrului oraşului. Tot în programul de investiţii din acest an, Primăria mai are în vederea lucrări de amenajare a tramei stradale în cartierul Sere, amenajarea unui parc în cartierul Dealul Sofia, racorduri la canalizare în cartierele Dealul Sofia şi Voicu Daciu, reabilitarea piaţetei din zona Trust, dar şi modernizarea mai multor străzi din oraş. „Cheltuielile aferente secţiunii de dezvoltare din cadrul bugetului mai cuprind întocmirea unor documentaţii tehnice pentru cofinanţarea unor proiecte locale, cheltuieli pentru lucrările de cadastru imobiliar şi actualizarea Planului Urbanistic General al oraşului”, a spus Mariana Mircea.