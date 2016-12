EŞECURI GUVERNAMENTALE Bilanţul României, după cinci ani în Uniunea Europeană (UE), nu arată prea multe reuşite pentru ţara noastră. Din contră, aderarea la UE a însemnat investiţii nefolosite, restricţii de muncă şi absorbţie redusă pentru fondurile europene. În cadrul conferinţei \"România în UE. Cinci ani de la aderare\" organizată ieri, premierul Emil Boc a dezvăluit şi eşecul în eliminarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare (MCV) impus de Comisia Europeană şi un deficit mare de competitivitate al României faţă de alte state membre ale UE. Însă, Boc, cum le este obiceiul portocaliilor, nu-şi asumă neîmplinirile şi, cum îi stă în fire, pasează responsabilitatea eşecurilor sale tot pe umerii Opoziţiei. \"Din fericire, investiţiile străine directe nu au fost folosite pe deplin, în sensul că am avut şansa unei creşteri economice consistente şi am ratat ocazia de a ne moderniza statul în acea perioadă, când era mult mai uşor să faci reforme structurale, iar în loc să facem acest lucru, din nefericire, am aplicat politici populiste care nu au avut susţinere în economie\", a susţinut premierul.

„UNDE NU-I CAP...” Politicienii Puterii încearcă să pară că situaţia ţării noastre este roz, deşi România este în continuare dependentă de UE, 65,8% din export fiind derulat cu state comunitare. Potrivit datelor prezentate în conferinţă, România înregistrează a patra cea mai mică datorie publică din PIB la nivelul UE, cu 61% sub media europeană, şi o productivitate cu 57% mai mică decât media UE. Guvernanţii lansează noi promisiuni! Pentru recuperarea decalajului promit măsuri precum: creşterea de la 63% la 70% a ratei de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20-64 ani, majorarea la 2% din PIB a ponderii investiţiilor în cercetare-dezvoltare şi reducerea ratei de sărăcie cu 580.000 persoane fără un ban în buzunar. Acelaşi Boc împrumută modelele gramaticale ale fiicei mai mici a preşedintelui Băsescu şi spune cu fermitate că România poate \"xecela\" la nivelul UE prin agricultură, turism şi energie, dar mai ales, prin creativitate, având avantajul potenţialului uman.