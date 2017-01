Investiţii pe timp de criză

Chiar dacă sîntem în plină criză financiară, cu prognoze destul de sumbre, unii oameni de afaceri au avut curajul să investească în această perioadă. Este vorba de nouă întreprinzători din Constanţa şi Brăila care au ales să-şi dezvolte afacerea cu bani nerambursabili, prin Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit. Prin Program se alocă 16% din sumele cheltuite din profit pentru investiţii realizate în 2008, dar nu mai mult de 100 mii lei pentru fiecare beneficiar şi nu mai mult decît impozitul pe profit datorat şi platit pentru anul 2008. Directorul coordonator al Oficiului Teritorial pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi Cooperaţie (OTIMMC) Constanţa, George Vişan, a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă că, la sfîrşitul lunii august, beneficiarii programului şi-au primit banii în conturi. „La nivelul oficiului, din cele 10 dosare acceptate spre evaluare, nouă au fost aprobate şi decontate. Bugetul pe care OTIMMC Constanţa l-a decontat a fost de 195.918 lei. Din cei nouă beneficiari, şase sînt din Constanţa şi trei din Brăila”, a spus George Vişan. Potrivit afirmaţiilor directorului coordonator al OTIMMC Constanţa, cea mai mare sumă decontată a fost de 49.449 lei şi s-a alocat firmei „Construcţii şi Echipamente” SRL din Hîrşova, iar cea mai mică a fost de 1.860 lei, beneficiar fiind societatea „Paradox Company” SRL. „Acest program este finanţat din fonduri guvernamentale, fonduri pe care noi le numim ajutoare financiare nerambursabile. Ne dorim ca în anii următori să avem mult mai mulţi beneficiari la nivelul oficiului, astfel încît să încercăm să creştem cota de reinvestire a profitului brut şi să dezvoltăm întreprinderile mici şi mijlocii care reprezintă motorul economiei”, a subliniat George Vişan. La nivel naţional au fost finanţate 112 proiecte, cuantumul bugetului alocat fiind de 2,8 milioane lei.

Întreprinzătorii folosesc banii pentru achiziţia de utilaje

La conferinţa de presă au participat ieri şi cîţiva reprezentanţi ai firmelor care au beneficiat de aceste fonduri nerambursabile. Aceştia au declarat că nu se aşteptau ca modul de accesare a sprijinului financiar să fie atît de simplu, precizînd că şi-au întocmit singuri documentaţia, fără a apela la ajutorul firmelor de consultanţă. „Am rămas surprins de modul cum s-a derulat acest program. Iniţial, am fost circumspect ştiind că banii primiţi de la stat vin foarte greu. În plus, procedura este foarte anevoioasă şi implică multă birocraţie. Sînt primii bani pe care i-am luat de la stat, dar nu pot spune că aceştia vin în compensarea celor pe care i-am dat la Fisc, în ultimii cinci ani”, a declarat directorul general al societăţii „Construcţii şi Echipamente” SRL, Cristin Drumea. Potrivit lui Drumea, cei 49.449 lei vor fi investiţi în achiziţionarea a două utilaje. „Sîntem siguri că aceste utilaje vor fi rentabile, ne vor aduce bani şi poate alte echipamente”, a precizat directroul general al societăţii „Construcţii şi Echipamente” SRL. La rîndul său, repezentantul firmei „Insert” SRL, Marilena Bărbulescu, a declarat că, deşi banii obţinuţi prin Programul pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit sînt puţini, ei sînt bineveniţi. „Şi noi vom folosi fondurile nerambursabile primite pentru achiziţia de utilaje. Investiţiile care dorim să le facem, în acest an, sînt la valori mult mai mari decît aceşti bani, dar sînt bineveniţi, mai ales în aceste momente de criză”, a declarat Marilena Bărbulescu. Societatea „Insert” SRL, care oferă servicii de inginerie, a beneficiat în cadrul programului de 13.262 lei.

În cadrul programului, alocaţiile sînt acordate numai dacă activele achiziţionate sînt noi, introduse pe piaţă şi puse în funcţiune cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile şi pentru care nu s-a aplicat amortizarea accelerată prevăzută de Codul Fiscal. Nu se acordă astfel de alocaţii pentru activele achiziţionate în sistem de leasing şi pentru cele second-hand şi nu se acceptă deconturi de cheltuieli prin efectuarea de plăţi compensatorii între părţile contractante. Operatorul economic este obligat să menţină investiţia pentru care va beneficia de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul Programului pentru o perioadă de minimum trei ani.