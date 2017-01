Investiţii pentru ameliorarea condiţiilor din şcoli

Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ) Constanţa a finalizat planul managerial, strategia ISJ, şi raportul de activitate pe anul şcolar 2005-2006, documente care au fost deja distribuite conducerilor unităţilor şcolare. “Ne aşteaptă un an şcolar provocator mai ales că începutul de an şcolar debutează cu investiţii în construcţii, utilităţi şi în materiale didactice. Judeţul Constanţa a primit deja banii pentru obiective noi de investiţii la Colegiul Comercial „Carol I” unde se face o extindere a imobilului şcolii, Grădiniţa Costineşti, Şcoala nr. 5 şi Grădiniţa nr. 4 din Medgidia, Şcoala nr. 2 Valu lui Traian, Şcolile din Cuza Vodă şi Deleni, Grădiniţa pentru rromi Mangalia şi vom construi o nouă clădire pentru Grădiniţa nr. 58”, a declarat inspectorul general al ISJ, Narciz Amza. Ea a mai spus că au fost alocate fonduri şi pentru dotările din noul imobil al Inspectoratului şi pentru unităţile conexe, Casa Corpului Didactic şi Centrul Judeţean de Asistenţă Psiho-pedagogică. “În prezent, am demarat şi procedura de înfiinţare a Centrului Judeţean de Resurse Educaţionale care va ave sediul în Şcoala nr. 1. de pe bd-ul Mamaia. În ceea ce priveşte partea de achiziţii, Constanţei i-au fost repartizate fondurile necesare pentru dotarea cabinetelor psiho-pedagogice, cabinete logopedice şi dotări cu materiale şi echipamente sportive. Mai avem un capitol, de consolidări la imobile, reabilitare şcoli, unde pentru prima oară după foarte mulţi ani Palatul Copiilor din Constanţa beneficiază de investiţii importante”, a mai spus Amza. Investiţiile constau în înlocuirea tîmplăriei clasice cu tîmplărie de aluminiu şi refacerea bazinului de înot şi a dotărilor aferente, a instalaţiilor de filtrare şi încălzire a apei şi a centralei termice. Tot în anul 2007 se vor face investiţii şi la Palatele Copiilor din Năvodari şi Hârşova, după cum a declarat inspectorul general al ISJ. În ceea ce priveşte modernizarea şi dotarea laboratoarelor din şcoli, aici procedura va fi mai dificilă avînd de parcurs toate etapele prevăzute de Legea achiziţiilor publice, motiv pentru care s-ar putea ca ISJ să nu se încadreze în termene însă, potrivit inspectorului general, la începutul săptămînii viitoare la şedinţa cu directorii vor fi invitaţi şi juriştii, contabilii şi reprezentanţii serviciilor tehnice pentru a fi instruiţi în legătură cu legislaţia privind achiziţiile publice. “Important este că în acest moment judeţul Constanţa beneficiază de 17.782.000 lei pentru investiţii chiar în anul în care este nevoie de un efort colectiv pentru ameliorarea condiţiilor din şcoli. Sperăm că odată cu descentralizarea, pe care personal o doresc, să reuşim să rezolvăm într-un interval scurt toate problemele şi să ajungem să ne ocupăm numai de educaţie şi învăţămînt”, a mai spus Narciz Amza.