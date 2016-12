Investiţiile europene suplimentează bugetul local

Consilierii locali constănţeni au aprobat ieri bugetul oraşului Constanţa pentru anul 2013. Spre deosebire de anul 2012, în acest an bugetul municipal va fi mai mare datorită investiţiilor europene demarate spre sfârşitul anului trecut. „În ceea ce priveşte veniturile proprii, acestea vor fi aceleaşi ca şi anul trecut. Suplimentarea bugetară vine din banii europeni care se constituie parte în bugetul local. Având în vedere că municipalitatea a pierdut procesul cu FinCoGeRo Spa, fiind obligată să plătească 13 milioane de euro eşalonat pe 15 ani, am prevăzut în buget suma de 930.000 de euro care vor fi plătiţi către FinCoGeRo Spa până pe 31 decembrie 2013. Suma a fost prevăzută în buget pentru ca reprezentanţii firmei italiene să vadă că există disponibilitate din partea municipalităţii”, a declarat directorul Direcţiei Financiare din cadrul Primăriei Constanţa, Marcela Frigioiu. Primarul Radu Mazăre a declarat că, în ceea ce priveşte investiţiile, acestea nu vor fi afectate. „Vom continua şi în acest an programul de asfaltare la fel ca şi în anii trecuţi. De asemenea, vom continua programul de locuinţe sociale „Henri Coandă”, cu etapa a doua. Beneficiarii locuinţelor din campusul social pot sta liniştiţi pentru că, aşa cum am promis, programul va continua. Investiţiile cu fonduri europene, cele din zona Peninsulară şi cele din staţiunea Mamaia, sunt cele mai consistente. Sper ca în perioada următoare să fie semnate şi ultimele proiecte cu fonduri europene pe care le avem deja pregătite”, a spus Mazăre. După aprobarea bugetului general al oraşului, consilierii au votat şi bugetele instituţiilor aflate în subordinea Consiliului Local Constanţa, RADET, RATC, RAEDPP şi SCIL Confort Urban SRL.