„Investiţiile în distracţiile de pe litoral fac totul pentru turism”

Cunoscut publicului din România pentru colaborarea muzicală cu unul dintre membrii legendarei trupe Phoenix, Ovidiu Lipan „Ţăndărică”, Stelu Enache revine în acest an în atenţia publicului cu un nou album, realizat în aceeaşi formulă de succes. Vestea bună pentru aromâni este faptul că noua apariţie discografică se va axa pe o latură mai puţin exploatată, muzica uşoară machedonească. Apreciat atât ca om de afaceri, cât şi ca artist al Constanţei, Stelu Enache a declarat că este optimist în privinţa potenţialului pe care îl are oraşul nostru, sub toate aspectele.

Reporter: Ce noutăţi aduce în scenă Stelu Enache în acest an?

Stelu Enache: Pregătesc un album, tot împreună cu prietenul meu foarte bun, Ovidiu Lipan „Ţăndărică”. De această dată, noul disc va conţine şi piese româneşti. De asemenea, vor fi şi piese aromâne, compoziţii ale mele şi ale maestrului “Ţăndărică”. Albumul nu a primit încă un nume, se mai lucrează la el. Va apărea în toamnă. Tot atunci vom susţine un concert pentru aromâni împreună cu orchestra simfonică de la Sofia, la Sala Palatului din capitală. Pînă atunci ne rezumăm la diverse evenimente unde suntem invitaţi, iar între 25 iulie şi 7 august vom participa la Expoziţia Mondială din China, la invitaţia Ministerului de Externe din această ţară.

Rep.: Care sunt temele abordate în acest album?

S.E.: Dragoste împărtăşită, dragoste neîmpărtăşită...

Rep.: Să vorbim despre piesele în limba aromână.

S.E.: Se vor încadra în muzica uşoară aromână. Se ştie prea puţin despre acest fapt, muzica aromână a avut şi o perioadă de muzică uşoară, iar pe acest „val” încerc eu să creez câteva piese uşoare, de dragoste şi, mai ales, de calitate. Aromânii merită o muzică de calitate, ei ştiu să-şi păstreze cu vigoare identitatea şi trebuie insistat foarte mult pe acest aspect.

Rep.: Ştim că sunteţi foarte ataşat de Constanţa.

S.E.: Mi-ar plăcea foarte mult să ştiu că oraşul nostru este un oraş extraordinar şi de vară, dar şi de iarnă. Noi, constănţenii, nu înţelegem că trebuie să-l facem viu şi iarna, sper să reuşim. Avem atâtea locuri şi atâta frumuseţe în jurul nostru, suntem un oraş de 350.000 locuitori care dezvoltă o energie extraordinară. Cred că trebuie să ne organizăm mai bine. Din punctul meu de vedere, ca cetăţean cât şi ca om de afaceri, cred că a trecut „perioada constructorului” şi urmează o perioadă în care managerii îşi vor pune foarte mult amprenta asupra nivelului economic al zonei.

Rep.: Percepeţi o criză de valori morale?

S.E.: Nu, eu cred foarte mult în România şi cred că, pe zi ce trece, ţara se dezvoltă. Trebuie să avem răbdare, eu simt că e o luptă între generaţii, omenească. Pe fondul acesta de criză, se acuză diverse motive. Nu este nimeni de vină, a fost perioada prin care am trecut şi pe care am conştientizat-o toţi pe pielea noastră: nu a existat niciun manual de tranziţie.

Rep.: Mulţi artişti acuză monotonia sufocantă a provinciei aici.

S.E.: Constanţa dintotdeauna a dat artişti valoroşi pentru că aici găsesc un mediu propice. Dar trebuie manageriat inclusiv acest aspect, nu poţi să produci ceva de calitate dacă cineva nu creează un mediu corespunzător, nu doar de dezvoltare, dar şi de afirmare. Şi artiştii trebuie să înţeleagă că a manageria şi a crea sunt două şcoli diferite. Trebuie înţeles că diviziunea muncii trebuie să se manifeste mai pregnant şi să se înţeleagă acest concept. De exemplu, orice gen muzical are un public consumator aici.

Rep.: Cum priviţi aspectele negative cu care se confruntă oraşul?

S.E.: Eu am reuşit să-mi transform o siguranţă solidă a nervilor şi să transform tot ce nu-mi convine în ceva amuzant pentru că altfel este ca în sistemul de feed-back din biologie: factorii externi tind să destabilizeze sistemul. Cred că fiecare dintre noi cred că trebuie să aibă autocontrol şi astfel vom reuşi să transmitem în jur o stare pozitivă. Ar fi ciudat pentru mine să judec un oraş atât de frumos. Mie îmi place foarte mult Constanţa, ca om care a călătorit mult consider că este extraordinar, dar mulţi care locuiesc aici nu mai sesizează aceste aspecte frumoase.

Rep.: Ce părere aveţi despre investiţiile făcute vara în distracţiile din Mamaia?

S.E.: Din punctul meu de vedere, aceste investiţii fac totul pentru turism! Ar trebui să se întâmple cât mai multe evenimente de acest gen, vezi cazul ţărilor civilizate, unde se investeşte extraordinar de mult şi se câştigă pe măsură. Noi ne-am învăţat să arătăm cu degetul. Eu sper ca oamenii să ajungă rapid la un nivel de percepţie frumos şi sănătos al vieţii, să învăţăm să ne respectăm pe noi.