Investiţiile în infrastructură, o prioritate

Primăria oraşului Ovidiu doreşte continuarea investiţiilor în infrastructură, investiţii demarate anul trecut. „Proiectul de asfaltare a străzilor prin Zona Metropolitană Constanţa este, poate, cel mai important. Vorbim apoi de reabilitarea străzilor prin programul Ministerului Dezvoltării Regionale „10.000 de kilometri de drum”, acolo unde avem depus un proiect care trebuie aprobat. Partea de infrastructură este poate cea mai importantă. Anul trecut am reuşit din bugetul propriu şi susţinuţi de agenţii economici din oraş să pietruim câteva străzi. Pentru 2012, bugetul nu va mai fi atât de generos, însă am speranţa că vom reuşi să încheiem anul 2012 la fel de bine cum l-am încheiat pe cel anterior. Tot în acest an doresc să continui proiectul privind monitorizarea video în oraş. Prima parte a proiectului s-a dovedit a fi extrem de utilă având în vedere că numărul infracţiunilor a scăzut. Cu ajutorul camerelor de supraveghere s-a reuşit prinderea mai multor infractori. Tot în acest an dorim să finalizăm etapa a doua a parcului din centrul oraşului. Parcul cu platani din centrul oraşului este acum locul cel mai aglomerat din oraş. Dorim să extindem parcul şi pe cealaltă parte a drumului naţional care trece prin Ovidiu”, a declarat primarul oraşului Ovidiu, Dumitru Bocai.