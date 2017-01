Investiţiile începute anul trecut, prioritare

Primăria Cobadin nu mai are ca prioritate demararea lucrărilor de reabilitare şi de extindere a sediului administraţiei locale, ci va continua proiectele începute anul trecut. Printre acestea se numără asigurarea unui sistem de alimentare cu apă în Cobadin şi construirea unei grădiniţe noi în satul Conacu, lucrări de reabilitare şi modernizare a unei clădiri vechi din Negreşti, ce urmează să fie transformată într-un sediu unde vor funcţiona mai multe servicii, precum o farmacie, un sediu de poliţie şi cabinete medicale, precum şi demararea lucrărilor de construire a unei noi clădiri în Negreşti, unde vor funcţiona înglobate două unităţi de învăţământ, o şcoală şi o grădiniţă. „La Conacu am finalizat forarea puţului pentru viitorul sistem de alimentare cu apă, iar acum urmează să montăm staţia de pompare. Mai avem câteva proiecte, în alte sate ale comunei, pe care le-am demarat anul trecut şi pe care le vom continua. Investiţiile au fost sistate pe perioada iernii şi au fost reluate după ce temperaturile au mai crescut”, a declarat primarul din Cobadin, Cristian Telehoi. El a declarat că toate proiectele au fost iniţiate doar cu bani de la bugetul local. Primăria Cobadin mai are depus un proiect, la Compania Naţională de Investiţii (CNI), în vederea construirii unei săli de sport la standarde moderne pentru elevii din comună, însă, deocamdată, se aşteaptă răspunsul.