Investiţiile Renault în România prind viteză

Dacia Renault va face în România bancuri de testare pentru motoarele EURO 6, a declarat ieri directorul companiei, Nicolas Maure. După anunţ, premierul Victor Ponta a cerut „să nu mai fie crezute acele persoane care ameninţă că Renault va pleca din România“. Mesajul premierului este cu dedicaţie pentru preşedintele Traian Băsescu, care susţinea recent că nefinalizarea Coridorului IV paneuropean de transport va duce la pierderea asamblării Dacia de la Piteşti. Băsescu mai ataca şi creşterea economică a României, pe care o vedea mai degrabă o scădere, pe baza unor criterii numai de el ştiute (aceleaşi pe care s-a bazat probabil şi Emil Boc când a majorat TVA de la 19 la 24%). Din fericire, declaraţiile absurde ale preşedintelui au fost ignorate, atât de Guvern, cât şi de Renault. Ieri, Ponta a explicat că avansul economic din 2013 (plus 3,5%) se datorează şi unor factori industriali din zona privată, Dacia Renault având o contribuţie importantă: „ Dacia Renault este o societate fundamentală pentru economia României şi, dacă vreţi, şi psihologic este importantă, pentru că nimeni nu-şi poate imagina România fără Dacia“. În prealabil, directorul Dacia Renault punctase că uzina de la Mioveni trebuie să-şi păstreze competitivitatea faţă de alte fabrici Renault, precum cea din Maroc: „Este foarte important pentru noi să avem acces cât mai facil către frontiera din Arad şi este o prioritate pe care am comunicat-o Guvernului. Conform calculelor noastre, am economisi 30 euro pe vehicul dacă ar exista autostradă. Există şi alte elemente care influenţează competitivitatea, iar deocamdată vorbim despre costurile salariale, care trebuie menţinute la un anumit nivel, pentru că altfel uzina din Tanger (Maroc) va lua faţa celei din România“. Maure a punctat clar că grupul francez Renault nu are intenţia de a părăsi România, unde este prezent de 15 ani şi unde a investit deja peste două miliarde euro.