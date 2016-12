Investiţiile străine ca aport la firmele din România au scăzut cu 25%

Investiţiile străine ca aport la capitalul social al firmelor înregistrate în România au totalizat, în iulie, 344,6 milioane euro, în creştere cu 38% faţă de luna precedentă, firmele de servicii financiare, din domeniul imobiliar şi construcţii primind cele mai mari infuzii, potrivit datelor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC). În luna iulie, investiţiile străine ca aport la capitalul social al firmelor înregistrate în România au însumat 344,6 milioane de euro, faţă de 248 milioane de euro în iunie. Faţă de luna similară a anului trecut, iulie 2009 a marcat o scădere cu 25%, de la 462 milioane de euro, potrivit ONRC. Cel mai mare aport de capital în luna iulie a acestui an a fost înregistrat de compania de asigurări Groupama Asigurări, cu acţionar majoritar francez, respectiv 175,4 milioane de euro. În clasament urmează compania D-Yapi Real Estate, Investments and Construction, cu acţionari din Olanda, care a primit o infuzie de capital de 24,7 milioane de euro. D-Yapi Real Estate, Investments and Construction aparţine hodingului turc Dogan, care a cumpărat firma, cu un teren de 55.800 de metri pătraţi, în Bucureşti, pentru 48,9 milioane de euro. Pe următoarele poziţii se află companiile Fortis Lease România IFN (aport de 21,1 milioane de euro), Ergon Concrete International (aport de 17,17 milioane de euro), Lidl România (14,3 milioane euro), Webasto România (10,25 milioane euro), Gedeon Richter România (6,96 milioane euro) şi Inter Ferm (6,9 milioane euro). Primele zece subscrieri ca valoare din luna iulie totalizează aproape 290 milioane de euro, cei mai mulţi bani venind din partea investitorilor din Franţa, Olanda, Germania, Grecia şi Luxemburg. În primele opt luni, valoarea investiţiilor străine ca aport la capitalul social al firmelor înregistrate în România a totalizat 2,44 miliarde de euro, în scădere cu 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.