Investiţiile străine scad abrupt, dar rămân pe plus

Investiţiile străine directe (ISD) au totalizat 282 milioane euro în primele două luni ale anului, în creştere cu 35,6% faţă de perioada similară din 2013, potrivit datelor prezentate vineri de Banca Naţională a României (BNR). Mai exact, participaţiile la capital au însumat 375 milioane euro, iar creditele intragrup s-au ridicat la 93 milioane euro. Cea mai mare parte a ISD a venit în ianuarie (244 milioane euro), restul de 36 milioane euro intrând în ţară în februarie. Anul trecut, ISD au crescut cu 26,8% comparativ cu 2012, la 2,71 miliarde euro, atingând vârful ultimilor patru ani, după ce în 2012 s-a consemnat prima apreciere de la începutul crizei. În noiembrie 2013, România a atras cele mai multe ISD din întregul an, respectiv 578 milioane euro, cu 85% mai mult decât în octombrie. Minimele s-au înregistrat în martie (48 milioane euro) şi mai (92 milioane euro), potrivit datelor BNR. În 2008 a fost consemnată cea mai mare valoare a ISD, de 9,496 miliarde euro, după ce, între 2003 şi 2006, România a marcat an de an creşteri ale indicatorului - 5,183 miliarde euro în 2004, 5,213 miliarde euro în 2005 şi 9,056 miliarde euro în 2006. În 2007 a avut loc o diminuare a capitalului străin investit în România, la 7,25 miliarde euro, urmat de o creştere la nivelul-record din 2008. Ulterior, din 2009, valoarea ISD s-a deteriorat, fluxul de bani străini scăzând abrupt, la 3,48 miliarde euro.