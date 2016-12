„Investitorii capătă încredere în România”

AVANS DE 1,8%, ÎN 2013 Economia României are semnale bune de creştere, în 2013, lucru demonstrat şi de interesul uriaş al investitorilor pentru cea mai recentă emisiune de titluri de stat româneşti, spune prim-viceguvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Florin Georgescu. „Creştere de numai 0,2% în 2012, deşi pornisem cu previziuni mai înalte - asta a fost realitatea internă şi internaţională. Apoi 1,8% (unii zic 1,6%) în 2013, 2,5% în 2014, 3,5% în 2015 - creşterea economică prevăzută este tot mai mare de la un an la altul. Totul depinde însă de noi. Oricum, partenerii externi devin încrezători în economia românească. Deja sunt semnale bune. Joi am avut o emisiune de titluri de stat româneşti care a atras investitorii la un cost de numai 4,5 % la dolar, ceea ce este cu 1% mai puţin decât ce a reuşit cu o zi înainte o ţară vecină. S-a suprasubscris, adică oferta de bani a fost de cinci ori mai mare, respectiv 7,5 miliarde de dolari, decât cererea părţii române. Iată, investiţiile străine vin, sunt bani disponibili în lume, au venit în zona guvernamentală şi asta poate să ducă la o creştere economică indirectă”, explică Florin Georgescu, avertizând însă că România trebuie să folosească resursele atrase „eficient şi corect”.

INFRASTRUCTURA, PRIORITARĂ Prim-viceguvernatorul BNR are şi un sfat pentru mediul economic autohton: „Trebuie să ne bazăm pe potenţialul propriu, să măsurăm corect profiturile pe care le obţin companiile şi să stimulăm investirea lor aici, nu în alte părţi; de asemenea, trebuie să asigurăm atragerea accelerată a fondurilor europene, singurele care pot contribui la realizarea proiectelor de infrastructură şi de creştere a competitivităţii, îndeosebi în agricultură şi protecţie a mediului”. În opinia lui Georgescu, România trebuie să atragă investitori printr-un comportament corect şi prin proiecte viabile, care să susţină investiţiile. „Trebuie să îmbunătăţim infrastructura şi să avem o politică guvernamentală coerentă. Iată două priorităţi”, conchide oficialul băncii centrale.