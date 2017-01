Investitorii imobiliari nu pot acoperi cererea de apartamente de lux

Cererea de apartamente de lux din oraşele mari ale ţării nu poate fi în prezent acoperită de investitorii imobiliari. ”Cererea de apartamente de lux e departe de a fi acoperită, atît pe piaţa bucureşteană, cît şi în oraşele mari, iar integrarea în UE a determinat, la rîndul său, creşteri pe această piaţă”, consideră directorul de vînzări al unui complex rezidenţial, Roxana Repanovici. Definiţia luxului diferă în mod firesc de la ţară la ţară, dar unul dintre cele mai importante criterii - luat în calcul întotdeauna - este zona, mai ales din prisma priveliştii oferite şi a facilităţilor. “Conform standardelor europene, pentru a putea fi încadrat în categoria lux, un apartament trebuie să fie localizat într-o zonă cu acces facil către centre comerciale, cluburi, restaurante, să aibă vecinătăţi armonioase din punct de vedere al designului şi sînt extrem de apreciate împrejurimile cu spaţii verzi”, adaugă Repanovici.

Conform specialiştilor, finisajele unui apartament de lux trebuie să fie de foarte bună calitate, iar, în plus, apartamentul trebuie livrat cu mobilier în bucătărie şi băi, electrocasnice, şemineu în dinning/living, barbeque pe terasă etc. În privinţa facilităţilor, în general, un complex de lux prezintă spaţii verzi generoase, piscine si zone amenajate pentru activităţi sportive sau recreative. “Luxul nu defineşte numai suprafaţa interioară a unui spaţiu de locuit, ci include cu siguranţă şi caracteristicile spaţiilor înconjurătoare ale acestuia. Dincolo de finisajele de calitate, pentru a putea fi de lux, o locuinţă trebuie să beneficieze şi de o privelişte încîntătoare, de facilităţi, precum şi de vecinătăţi ce conferă un grad sporit de confort şi relaxare. Atunci cînd vorbim doar de apartamentul propriu-zis, costul poate porni de la 1.300 euro/mp, plus TVA, dar dacă ne interesează şi ceea ce se regăseşte dincolo de fereastra imobilului, atunci aceste valori cresc semnificativ”, precizează Roxana Repanovici.