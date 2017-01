Investitorii la bursă trebuie să plătească impozitul pe profit

Investitorii la bursă vor plăti personal până la 25 octombrie impozit pe profitul din trimestrul al treilea, însă Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) va insista la Ministerul finanţelor Publice (MFP) şi la cele două Camere ale Parlamentului pentru modificarea Codului Fiscal astfel încât firmele de brokeraj să oprească şi să vireze impozitul în numele clienţilor. CNVM a aprobat miercuri un proiect de modificare a normelor privind determinarea, reţinerea şi virarea impozitului pe câştigul pe piaţa de capital de persoane fizice, document pe care l-a trimis spre analizare MFP, potrivit unui comunicat publicat vineri de CNVM. Potrivit proiectului, investitorii trebuie să depună personal, la finalul fiecărui trimestru, la administraţiile financiare o dovadă a tranzacţiilor realizate în trimestrul respectiv şi să calculeze câştigul sau pierderea înregistrată. La finele anului, investitorii depun declaraţiile anuale pe baza cărora se va face regularizarea impozitului anual. Documentele cu privire la tranzacţiile realizate trimestrial sunt ridicate de către investitor de la firma de brokeraj la care are cont şi depuse la adminstraţiile financiare până la data de 25 a lunii următoare trimestrului încheiat. De la 1 iulie a fost introdusă o cotă unică de impozitare a câştigurilor de pe piaţa de capital, de 16%, indiferent de perioada în care un investitor deţine în portofoliu titlurile respective. Anterior, tranzacţiile cu titluri deţinute pentru o perioadă mai mare de un an erau impozitate cu 1%, iar cele aflate în portofoliu pentru mai puţin de un an erau impozitate cu 16%.