Investitorii, neinteresaţi de finanţarea ANL-urilor

TENTATIVE Manevrele pedeliste nu îi conving pe investitori, fie ei dezvoltatori imobiliari, fie firme de construcţii, să-şi pună banii la bătaie în programul guvernamental pentru construcţia apartamentelor ANL. Ei spun că partea din chirie care urmează să le revină este insuficientă pentru a-şi recupera banii într-o perioadă rezonabilă de timp. Cu alte cuvinte, ideile de campanie ale guvernanţilor de a mai scoate câteva voturi, de data asta, pe spatele investitorilor care au rămas fără sprijin în plină perioadă de criză economică, nu mai au acum niciun efect, cu toate tentativele portocaliilor de împăcare cu ei. Astfel că, în lipsa sprijinului financiar cerut de guvernanţi, probabil proiectul, care se vroia unul măreţ, va rămâne un alt demers pedelist eşuat. Preşedintele Asociaţiei Române a Antreprenorilor de Construcţii (ARACO), Laurenţiu Plosceanu, este mai mult decât rezervat în privinţa acestui nou proiect, apreciind că reacţia investitorilor este influenţată de dezgheţarea pieţei imobiliare. \"Nu ştim care ar fi argumentul economic pentru un investitor privat care să genereze implicarea în acest tip de proiecte\", a spus şeful ARACO, adăugând că apetitul acestora pentru proiecte de parteneriat public-privat după ultimele modificări legislative este oricum unul redus. Totodată, iniţierea unor proiecte noi este condiţionată şi de ritmul în care vor reuşi băncile să-şi lichideze portofoliul de active imobiliare preluate după venirea crizei.

„PROIECTUL ESTE O GREŞEALĂ” Potrivit împărţirii, jumătate din încasările din chirii vor merge la bugetul de stat, 30% revine investitorului privat şi 20% ANL. Cum salariul mediu net pe economie este de aprox. 1.600 de lei (circa 366 de euro), chiria nu poate trece de 122 de euro. Din această sumă, 30% îi revine lunar dezvoltatorului, respectiv sub 37 de euro. Astfel, firma care construieşte apartamentul va câştiga din închirierea acestuia sub 450 de euro pe an, ceea ce înseamnă venituri de mai puţin de 4.500 de euro în zece ani. \"Realist ar fi ca ponderea din chirii care revine investitorului să fie de 50-60%. Dacă rămâne la 30%, nu este tentant pentru investitori să-şi asume riscuri\", a declarat preşedintele Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii, Cristian Erbaşu. Omul de afaceri israelian Yigal Zohar, care a construit prin intermediul mai multor firme circa 1.500 de apartamente în ultimii cinci ani în România, crede că noul proiect este fie o greşeală, fie este lipsit de logică. \"La asemenea încasări din chirii nu-ţi poţi recupera banii niciodată. Dacă ANL vrea să construim pentru el, o vom face cu cea mai mare plăcere, dar nu pentru încasări de 40 de euro pe lună. Pentru mai puţin de 200 de euro pe lună pentru un dezvoltator nu are sens afacerea, pentru că el vrea să îşi recupereze investiţia în zece ani\", a spus Zohar. Concluzia este că democrat liberalii nu se vor putea folosi de banii investitorilor să se ocupe de treburile ce ii revin statului.