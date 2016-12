Investitorii pentru Reactoarele 3 şi 4, aleşi în 2012

Ministerul Economiei are în vedere, anul viitor, selectarea noilor investitori şi derularea negocierilor la proiectele Reactoarele 3 şi 4 Cernavodă, se arată în raportul de activitate 2011 al instituţiei şi obiectivele pentru 2012. „Am continuat procesul de negociere pentru realizarea Unităţilor 3 şi 4 ale Centralei Nucleare de la Cernavodă. După primirea opiniei favorabile din partea Comisiei Europene, am lansat procedura de achiziţie pentru atribuirea contractului la cheie, de Inginerie, Procurare şi Construcţie. Ofertele preliminare vor trebui depuse până la finele lunii ianuarie 2012. După ce companiile RWE, Gaz de France şi CEZ au anunţat retragerea din proiect, am purtat mai multe discuţii cu potenţiali parteneri din China, Korea de Sud, Canada”, se arată în raport. Procedura de selecţie a investitorilor se va încheia în 15 martie. În luna octombrie a fost publicat anunţul pentru oferte angajante din partea potenţialilor investitori interesaţi să devină acţionari în proiect. De asemenea, Nuclearelectrica SA şi China Guangdong Nuclear Power Group au semnat, în octombrie, la Beijing, acordul de confidenţialitate privind accesul companiei chineze la documentaţia proiectului privind construirea Unităţilor 3 şi 4 de la CNE Cernavodă, iar reprezentanţilor părţii chineze le-a fost înmânată documentaţia pentru depunerea de oferte angajante.