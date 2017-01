Investitorii şi angajaţii din turism ies în stradă

Acţiunea de protest a operatorilor din turism de pe întregul litoral va fi sprijinită de taximetrişti şi alţi investitori constănţeni, afectaţi în mod direct de lipsa turiştilor pe litoral

Ajunşi la capătul răbdării din cauza faptului că nimeni nu reacţionează la nenumăratele semnale de alarmă pe care le-au dat cu privire la faptul că “strategia” ministresei Mediului, Sulfina Barbu, trage turismul litoral pe o linie moartă, hotelierii recurg la o soluţie extremă: protestul, în speranţa că guvernanţii vor mai face ceva în al 12-lea ceas pentru a salva ce se mai poate. În acest sens, hotelierii, împreună cu angajaţii din turism, sprijiniţi de Patronatul Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT), se vor strînge mîine dimineaţă în faţa Prefecturii pentru a protesta împotriva “tratamentului” aplicat de Ministerul Mediului şi Direcţia Apelor Dobrogea Litoral (DADL) sezonului estival. “Astăzi (n.r. - ieri) am organizat a doua rundă de întîlniri cu reprezentanţii lucrătorilor din industria hotelieră de pe litoral şi am concluzionat că miercuri vom organiza în faţa Prefecturii un miting care are ca scop atragerea atenţiei asupra a ceea ce se întîmplă în turismul litoral din România şi asupra efectelor dezastruoase ale unui management necoerent. Vom face o scrisoare deschisă pe care o vom înainta primului ministru şi preşedintelui ţării, pentru a interveni decisiv în aplicarea unei strategii unitare şi coerente privind viitorul turismului din România”, a declarat Dumitru Becşenescu, directorul Hotelului RIU Fantasy Beach. Organizatorii acţiunii de protest spun că au primit semnale şi din partea taximetriştilor şi a unor agenţi economici din Constanţa, care şi-au arătat disponibilitatea de a participa, alături de lucrătorii din turism, la protest, în condiţiile în care şi aceştia sînt afectaţi în mod direct de lipsa turiştilor. Contactat telefonic, preşedintele filialei constănţene a Federaţiei Naţionale a Sindicatelor Şoferilor din România, Marin Neagu, a confirmat participarea la miting, ca urmare a faptului că lipsa turiştilor îi afectează pe taximetrişti, care au făcut investiţii pentru a înnoi parcul auto, au micşorat tarifele, iar acum nu au posibilitatea să-şi ramburseze datoriile. “Este prima dată în România cînd lucrătorii de turism, investitorii şi patronatele ies în stradă, situaţia actuală din turism fiind îngrijorătoare. Este vorba de o îngrijorare generală, atît a noastră, a oamenilor din conducerea hotelurilor, cît şi a angajaţilor noştri, care sînt speriaţi că în momentul în care turismul nu va mai fi o afacere profitabilă, ei nu vor mai avea slujbe şi nu vor mai putea să îşi susţină financiar familiile. Este greu de crezut că nu vom obţine nici un ecou în urma acţiunii noastre de miercuri dar, oricum, protestele noastre vor continua. Este important să specific că nu doar lucrătorii din staţiunea Mamaia participă la această acţiune, ci de pe tot litoralul românesc”, a declarat Andrei Trandafir, directorul Hotelului Piccadilly din Mamaia.

“Plajele au fost maltratate”

Nemulţumirea hotelierilor este alimentată de faptul că deşi sezonul estival este în plină desfăşurare, gradul de ocupare al structurilor de primire se menţine încă sub limita de 50% în cursul săptămînii şi abia atinge 60 de procente în timpul week-end-urilor, în timp ce, anul trecut, în această perioadă, hotelurile erau pline în proporţie de 90%. “Este foarte trist ce se întîmplă, dar este abia prima etapă din ce pregătim. Îmi pare rău că nu au conştientizat toţi colegii noştri ceea ce se întîmplă cu litoralul românesc, în condiţiile în care în staţiune se înregistrează o prezenţă foarte slabă a turiştilor. La ora actuală vorbim din prisma unor oameni de afaceri, nu mai sîntem doar hotelieri, iar afacerea noastră este slăbită din punct de vedere economic. Plajele au fost maltratate, pentru că la ora aceasta ar fi trebuit să fie deja în plină funcţionalitate. Faptul că hotelierii ies în stradă este un lucru firesc, dar consider totuşi că este un pic cam tîrziu întrucît trebuia să facem mai de mult un protest care să aibă efect pînă la conducerea supremă de stat. Bucureştiul face jocurile, iar nouă nu ne mai rămîne decît să găsim modalităţi prin care să ne plătim datoriile”, a declarat Angela Zahiu, directorul Complexului hotelier Savoy.