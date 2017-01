Investitorii străini îşi reduc plasamentele şi depreciază leul

Leul a pierdut, ieri, peste doi bani (0,7%) în faţa monedei europene pînă la 3,5484 lei/euro, la cursul afişat de Banca Naţională a României (BNR), ca urmare a reducerii portofoliilor din regiune ale investitorilor străini, pe fondul aprecierii dolarului faţă de euro, susţin dealerii. Euro era cotat în deschiderea şedinţei valutare la 3,5250-3,5280 lei/euro, nivel apropiat de cel de joi, şi s-a menţinut la cotaţii apropiate pînă în jurul orei 12:00, cînd leul a pierdut brusc doi bani, de la 3,5248 lei/euro la ora 11:50 la 3,5555 lei/euro în jurul orei 14:00, ceea ce reprezintă o depreciere de 0,87% în două ore. La 14:15, leul era cotat cu 3,5527-3,5617 lei/euro. \"Par să fie ieşiri ale investitorilor străini, pentru că aceeaşi direcţie se observă şi pe forint şi zlot\", a declarat dealerul şef al Băncii Transilvania, Ioan Bîrle. Cursul afişat, ieri, de Banca Naţională a României (BNR), de 3,5484 lei/euro, descrie o depreciere a monedei naţionale cu 0,71% faţă de euro, de la 3,5233 lei/euro, cît era joi.

Pe pieţele internaţionale, dolarul s-a apreciat semnificativ faţă de euro, coborînd chiar sub pragul de 1,45 dolari/euro. În timpul şedinţei de ieri, moneda americană a oscilat între 1,4482 şi 1,4659 dolari/euro, iar la 14:15, ora României, era cotată la 1,4505 dolari/euro. Cursul afişat, ieri, de banca centrală arată o depreciere a monedei naţionale cu patru bani (1,67%) faţă de dolar, de la 2,3985 lei/dolar, cît era joi, la 2,4386 lei/dolar. Banca centrală a afişat, în prima parte a zilei de ieri, un nivel al dobînzii la depozitele atrase (ROBID) pentru o zi (overnight) de 7,10% pe an, faţă de 7,21% pe an cît era în ziua precedentă, iar pentru depozitele overnight plasate (ROBOR), dobînda a scăzut uşor la 7,67% pe an, de la 7,79% pe an, cît era joi. Dobînzile interbancare locale la depozitele overnight (pentru o zi) în lei au scăzut la 6,75-7%, sub nivelul dobînzii de politică monetară, de 7,50% pe an, ca urmare a apropierii scadenţei perioadei de constituire a rezervelor minime obligatorii şi a creşterii lichidităţii, după revenirea în piaţă a banilor blocaţi în timpul ofertei publice primare a Transgaz, a explicat Bîrle.