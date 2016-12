Investitorii străini pariază iarăşi pe România

07:48:05 / 24 Mai 2014

Ma indoiesc

Investitiile straine sunt in momentul de fata la sferul din 2009! Cifra de afaceri a companiilor straine este de 40% din total dar aportul la fisc de numai 20%! Sifonare cu voie de la guvern! In ceea ce priveste aderarea la UE ma ingrozesc numai la idee! Dolarul este in spatial in reflux! Euro este in carpe! Fara moneda proprie si acoperire in aur suntem in mare pericol! Plus o economie indigena puternica! Mai moale domnule Bogza va rugam!