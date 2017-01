Investitorul infrastructură visează

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) ar trebui listată la bursă în acest an, deoarece traficul aerian crește iar capacitatea actuală este insuficientă; totodată, mai mulți investitorii internaționali și-au manifestat deja interesul de a cumpăra acțiuni la această companie, spune directorul general al Bursei de Valori București (BVB), Ludwik Sobolewski. El mai notează că listarea companiei Hidroelectrica ar transforma cu siguranță piața de capital din România într-una emergentă (acum are statut de piață de frontieră) - „Guvernul care va face asta va avea un merit istoric“. Revenind la CNAB, Sobolewski subliniază că listarea sa va ajuta extrem de mult și turismul - „Hotelurile de la Marea Neagră, spre exemplu, ar putea avea o creștere cu 2 - 5% a numărului de oaspeți (pe an - n.r.), dacă Aeroportul București ar fi listat. Ar fi un efect indirect, dar poate că hotelierii nu știu asta. Nu-i ceva abstract. Piața de capital este, în general, importantă pentru dezvoltarea întregii economii“. Șeful BVB mai spune că și Portul Constanța este o companie care se potrivește bursei - „Este o altă poartă a României, ca și aeroportul, a cărei importanță din punct de vedere macroeconomic va crește, odată cu listarea. Infrastructura este pentru investitorii care vor să doarmă liniștiți. De aceea vor CNAB la bursă. Pentru ei, este garantată o poveste de succes“.