Învinşi de propriile erori

Prea optimişti după două succese consecutive pe teren propriu, elevii lui Ion Marin au fost readuşi cu picioarele pe pămînt sîmbătă seara, cedînd fără drept de apel, la Constanţa, în faţa vicecampioanei Steaua Bucureşti, 1-4, în etapa a 7-a a Ligii I. Avînd în faţa o echipă fără mulţi titulari, constănţenii au pornit în trombă, jucînd de la egal la egal cu o formaţie calificată în grupele Ligii Campionilor. Drept urmare, după doar opt minute, Florin Maxim a avut şansa de a deschide scorul, după ce centralul Ovidiu Haţegan a acordat o lovitură de pedeapsă în favoarea gazdelor în urma faultului comis de Petre Marin asupra lui Fatai. Căpitanul Farului a executat însă foarte slab, pasîndu-i pur şi simplu lui Cernea, care a reţinut fără probleme. Ratarea a mai tăiat din avîntul elevilor lui “Săpăligă”, dar, după o jumătate de oră, a venit dezastrul. Mai întîi, în minutul 30, Semedo a executat o lovitură de colţ, iar Teekloh a deviat în propria poartă. Două minute mai tîrziu, acelaşi Semedo a centrat în careu, de unde Maxim, presat de Bogdan Stancu, l-a învins pe nefericitul Curcă, dublînd avantajul Stelei. Şi parcă nu ar fi fost de ajuns două autogoluri, Băcilă s-a gîndit să dezechilibreze şi mai mult jocul, primind cartonaşul roşu în minutul 34, după o intervenţie extrem de dură asupra lui Petre Marin. Pînă la pauză, Goian a fost aproape de al treilea gol, însă a fost blocat de apărarea Farului. La reluare, profitînd de relaxarea oaspeţilor, constănţenii au încercat să revină în joc, dar mijlocaşul Rusmir a irosit şansa golului în cîteva rînduri. Finalul a fost extrem de spectaculos, Kapetanos mărind diferenţa în minutul 89, la o nouă eroare a defensivei Farului. Cîteva zeci de secunde mai tîrziu, Gosici a reuşit golul de onoare, înscriind superb cu un şut din voleu de la 18 metri. În minutele de prelungire, acelaşi Kapetanos a “scos” o lovitură de pedeapsă, iar Szekely a stabilit scorul final de la punctul cu var.

Au evoluat echipele: Farul (antrenor Ion Marin): G.Curcă - Băcilă, Barbu, Şchiopu, Maxim - Teekloh - Fatai (60 Gosic), Voiculeţ (46 Farmache), Rusmir, Mendy (78 M.Nae) - Chico; Steaua (antrenor Marius Lăcătuş): Cernea - Ogăraru, Ghionea, Goian, P. Marin - Lovin (78 Abel Moreno), Tiago - Semedo, Stancu, Toja (60 Szekely) - Arthuro (75 Kapetanos). Marcatori: Gosic 90 / Teekloh-aut., Maxim 31-aut., Kapetanos 90, Szekely 90+3-pen.). Cartonaşe galbene: Teekloh, Rusmir / Arthuro, Kapetanos. Cartonaş roşu: Băcilă. Arbitri: Ovidiu Haţegan (Arad) - Ionel Popa (Paşcani) şi Mihai Iliescu (Craiova). Spectatori: 10.000.

“Săpăligă”, supărat pe arbitraj

La finalul partidei, antrenorul Farului, Ion Marin, şi-a felicitat elevii, în ciuda eşecului drastic, dar a atacat şi arbitrajul lui Ovidiu Haţegan. “Scorul înregistrat pe tabela este dur şi nedrept pentru Farul, pentru că am jucat foarte bine. Din păcate, am primit un gol în fază fixă în momentul cînd un jucător de la noi era căzut şi arbitrul nu a întrerupt jocul. A apărut apoi şi cartonaşul roşu, dar, una peste alta, arbitrajul a protejat Steaua. Din păcate, pierderea acestui joc este plata tributului marilor ratări pe care le-am avut, chiar şi în inferioritate numerică. Dacă la 2-0 reuşeam să înscriem, poate reuşeam şi să egalăm. Am avut Steaua în mînă. A contat mult absenţa lui Gerlem pentru că puteam să facem diferenţa pe una din părţile laterale, ori la Ogăraru, ori la Petre Marin. Nu pot să spun că Fatai şi Gaston nu şi-au făcut datoria, dar la o situaţie de unul la unul Gerlem putea să facă diferenţa”, a spus “Săpăligă”. Şi tehnicianul oaspeţilor, Marius Lăcătuş, s-a declarat mulţumit de prestaţia formaţiei sale. “Sînt mulţumit de rezultat, sînt mulţumit de jocul echipei, de cele trei puncte. Sigur că se putea mai bine, dar am început meciul mai greoi. Probabil din cauza lejerităţii am permis Farului să aibă mai multe situaţii de a marca în zece jucători. Sînt mulţumit că au reuşit să înscrie şi jucătorii care nu prea au făcut-o pînă acum”, a explicat Lăcătuş.

FC Farul se transformă în societate pe acţiuni

Desfăşurată sîmbătă, la prînz, Adunarea Generală a FC Farul a decis transformarea clubului în societate pe acţiuni. Astfel, s-a votat în unanimitate înregistrarea unei noi societăţi, Sport Club FC Farul SA. În aceste condiţii, FC Farul SA este un club sportiv, în care Asociaţia CS FC Farul este acţionar cu 97,5% de procente, iar Şantierul Naval Constanţa are 2,5% pentru început, urmînd să se facă formalităţile de înregistrare şi, ulterior, acţiunile să fie puse în vînzare. Totodată, Adunarea Generală a votat ca dreptul de a cumpăra acţiuni să fie al membrilor. A fost aprobată şi cesiunea drepturilor clubului sportiv către societatea comercială, dar va intra în vigoare efectiv după ce societatea comercială va obţine licenţa. În plus, pentru a evita un eventual scandal de genul celui de la Timişoara, s-a hotărît cesionarea emblemei, a culorilor şi a palamaresului către societatea comercială.