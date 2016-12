Învinşii PP-DD şi ARD câştigă mandate la redistribuire

Votul de duminică pentru alegerile parlamentare a consfinţit la Constanţa o victorie clară a USL, care a obţinut peste 50% plus 1 în toate colegiile. Media generală a USL în judeţul Constanţa a fost de 62,12%. Surpriza a venit din partea PP-DD, care a obţinut la nivel judeţean 16,99%, devansând ARD (15,73% voturi). În urma scorului electoral obţinut, USL a câştigat la prima mână toate mandatele de parlamentar. Cei 14 parlamentari ai USL care vor reprezenta Constanţa în viitorul Parlament sunt: La Senat - Puiu Haşotti (66,64%), Nicolae Moga (63,04%), Alexandru Mazăre (66,78%), Mircea Banias (58,76%); la Camera Deputaţilor: Gheorghe Dragomir (61,37%), Mihai Lupu (64,53%), Cristina Dumitrache (58,92%), Radu Babuş (60,65%), Victor Manea (56,44%), Eduard Martin (61,61%), Mircea Titus Dobre (63,34), Manuela Mitrea (63,67%), Remus Cernea (57,24%), Mădălin Voicu (57,42%). Potrivit legii electorale care are la bază principiul reprezentativităţii, cel puţin două din colegiile parlamentare vor fi dublate. Secretarul PSD Constanţa, Cristinel Dragomir, a declarat că, în viitorul Parlament, judeţul Constanţa va trimite minim 16 parlamentari şi maxim 19. Cei doi norocoşi care şi-au asigurat intrarea în Parlament sunt Andrei-Răzvan Condurăţeanu (25,01%) de la PP-DD şi Dănuţ Culeţu (24,05%) de la ARD. Cei doi vor obţine voturile din redistribuirea judeţeană. Având în vedere că la Senat niciunul dintre ceilalţi candidaţi, în afară de USL, nu a obţinut peste 25% din voturi, ca să poată intra la redistribuirea judeţeană, vor intra la redistribuirea voturilor la nivel naţional. Aici se iau în calcul candidaţii cu cele mai multe voturi obţinute, dar şi în funcţie de mărimea colegiilor. În aceste condiţii, candidatul ARD în Colegiul nr.4 Senat, Gigi Chiru (14,24%), are o şansă de a intra în Parlament. De asemenea, o şansă foarte mare de a prinde un fotoliu de senator o are şi Marian Vasiliev (20,96%) de la PP-DD. În fine, ultimul dintre candidaţi care poate intra în Parlament după redistribuirea voturilor la nivel naţional este Mihai Tararache (23,53%) de la PP-DD. În cazul în care ultimii trei vor intra în Parlament, vom fi în situaţia în care judeţul Constanţa va trimite la Bucureşti 19 parlamentari (excluzând cei trei parlamentari constănţeni care reprezintă minorităţile).