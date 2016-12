Involuţia portului, cauzată de frecventele schimbări de şefi

RELAŢIE FAIR-PLAY La sfârşitul săptămânii trecute, în cadrul „Atelierelor PSD“, premierul Victor Ponta a readus în discuţie problema Portului Constanţa. „Portul Constanţa, pentru că este un loc atât de important pentru România, pentru toată Europa, pentru ceea ce vrem să facem, noua Cale a mătăsii, cred că trebuie să îmbine autoritate locală, autoritate centrală şi investitori privaţi. O să listăm la bursă acţiunile portului, o să avem investitori privaţi, o să avem participaţie minoritară a Guvernului şi participaţie minoritară a autorităţii locale. Aşa se întâmplă în marile porturi europene şi aşa funcţionează lucrurile bine”, a spus Ponta. Primarul Radu Mazăre a declarat ieri că speră ca Ponta să se ţină de cuvânt. „Până acum, în relaţia mea cu premierul, lucrurile au fost mai mult decât fair-play. Asta însemnând discuţii şi angajamente asumate şi respectate bărbăteşte”, a spus Mazăre.

PROASTĂ ADMINISTRARE Primarul consideră că portul nu a fost suficient de bine administrat timp de 20 de ani. „Portul nu a adus oraşului Constanţa şi României ceea ce ar fi putut să aducă. La valoarea pe care o are portul, la grandoarea şi mărimea lui, ca să scoţi în zilele bune profit anual de 8 milioane de euro este caca-maca. Gândiţi-vă că numai investiţia în prelungirea digului de larg este de 150 de milioane de euro şi portul scoate un profit de 8 milioane pe an. Este caraghios. Dacă am fi discutat despre o entitate care scoate 200 de milioane de euro profit pe an, înţelegeam să fie multe discuţii. Ne lăudăm că este cel mai mare port al României, că este unul dintre primele din Europa. Un port privat mic din Brazilia scoate 8 milioane de euro pe an. Şi noi avem un port de dimensiunile acestea, dar prost administrat”, a explicat Mazăre. El a găsit şi motivaţia pentru care, până acum, lucrurile au stat atât de prost în port. „S-au schimbat atâţia directori şi miniştri. Aşa cum turismul în staţiunea Mamaia a putut să meargă în sus, în condiţiile unei căderi a turismului pe piaţa europeană, aşa ar fi trebuit să meargă şi portul. Ar fi trebuit să avem conexiuni cu multe porturi din lume. Trebuia să duduie portul”, a afirmat primarul.