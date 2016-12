INXS revine cu un nou solist

Formaţia australiană INXS a anunţat că noul ei solist este muzicianul irlandez Ciaran Gribbin, în vârstă de 35 de ani şi a postat, pe site-ul ei oficial, prima înregistrare realizată alături de acesta, ceaa piesei ”Tiny Summer”. Trupa a confirmat că va continua să compună şi să înregistreze piese noi alături de Ciaran Gribbin, ce vor fi incluse pe un viitor album de studio. Ciaran Gribbin va cânta cu INXS atât piesele cunoscute ale formaţiei australiene, cât şi câteva cântece noi, în cadrul concertelor pe care trupa le va susţine în America de Sud, Australia şi Europa, în lunile noiembrie şi decembrie. Ciaran Gribbin şi liderul trupei INXS, Andrew Farriss, s-au cunoscut în urmă cu circa doi ani, la o petrecere organizată de un prieten comun, la Sidney şi de atunci şi-au tot dorit să lucreze împreună.

Născut la Belfast, Ciaran Gribbin este un cântăreţ şi compozitor nominalizat la premiile Grammy, care a colaborat, de-a lungul anilor, cu o serie de artişti celebri, precum trupa Snow Patrol, Groove Amanda, Paul McCartney, Madonna şi Paul Oakenfold. În calitate de compozitor, Ciaran Gribbin a compus, înregistrat şi produs toate piesele incluse pe coloana sonoră a filmului ”Killing Bono”, ce va fi lansat pe marile ecrane nord-americane în toamna acestui an. A compus, totodată, coloana sonoră a filmului ”Heartless”, regizat de Philip Ridley şi a colaborat la coloanele sonore ale filmelor ”Wild Target” şi ”Love and Suicide”.

De la formarea trupei, în Australia, în 1977, INXS a lansat albume şi compilaţii care s-au vândut în peste 30 de milioane de exemplare în întreaga lume, a avut piese ajunse în fruntea topurilor muzicale în ţări de pe patru continente, şase albume de Top 10 în Marea Britanie, cinci albume de Top 20 în SUA şi 33 de hituri în ţara lor natală. Printre materialele discografice de succes lansate de-a lungul anilor de grupul australian se numără ”Kick” din 1987, ce a înregistrat vânzări de peste zece milioane de exemplare, ”X” din 1990 şi ”Welcome to Wherever You Are” din 1992.