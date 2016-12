Ioan Bălan, directorul APMC, a fost demis

Dosarul rambursării de TVA de 60 de milioane de euro pentru exportul unor motoare de la UCM Reşiţa s-a “umflat”, ieri, cu noi probe. Directorul operatorului portuar Umex, Remus Gabriel Gîrleanu, cel care s-a ocupat de transportarea motoarelor de la Reşiţa în Portul Constanţa şi apoi de încărcarea lor pe navă, este finul de cununie al lui Eugen Bogatu. Gîrleanu a fost chemat la audieri de procurorii DNA, unde a declarat că banii ceruţi de Eugen Bogatu de la afaceristul Said Baaklini ar reprezenta, de fapt, preţul transportului. “UMEX este un operator portuar axat pe echipamente şi produse agabaritice. Din acest motiv am fost aleşi să ne ocupăm de transportul motoarelor de la Reşiţa până în Port, iar de aici pe nava sub pavilion olandez”, a declarat Gîrleanu, care a precizat că firma sa dispune de singurele macarale ce puteau opera coletele. Potrivit comunicatului remis de DNA, în seara arestării lui Eugen Bogatu, acesta a redactat împreună cu afaceristul Said Baaklini, memorii, petiţii şi adrese de protest inclusiv către Umex. “Nu am primit nicio petiţie în acest sens. Comunicarea cu societatea Libarom s-a făcut prin e-mail şi a reprezentat o corespondenţă comercială, despre costuri şi alte aspecte ale transportului”, explică Gîrleanu. “Am vorbit cu Bogatu de mai multe ori. O dată mi-a spus că trebuie să-mi achit datoriile, în calitate de operator, către APC. Altă dată s-a stabilit costul total al transportului, acele 20 de miliarde despre care s-a tot vorbit”, a mai spus Gîrleanu. Directorul operatorului portuar a explicat şi cum procurorii DNA au strâns probe pentru acuzarea celor implicaţi în afacerea motoarelor considerate a fi supraevaluate. După ce a căzut de acord cu Libarom asupra contractului, a urmat transportul propriu-zis al motoarelor până în port. După ce a fost încărcată marfa pe vaporul care urma să ajungă în Guineea, procurorii au oprit plecarea navei. “DNA-ul a făcut percheziţii la sediul Libarom din Bucureşti, de unde a ridicat calculatoare şi documente. Din această cauză, timp de trei zile, ne-a fost imposibil să luăm legătura cu reprezentanţii firmei. Marfa de pe vapor nu putea fi descărcată de pe nava sub pavilion olandez fără acordul proprietarului libanez. Am pus la dispoziţia procurorilor contractele şi documentele pe care le-au solicitat. Am facturi şi viramente bancare care justifică acele 20 de miliarde de lei”, a completat Remus Gabriel Gîrleanu. După ce au fost descărcate de pe vaporul care ar fi trebuit să ajungă în Guineea, cele patru motoare au fost depozitate în Portul Constanţa, sub pază.

Aparent fără vreo legătură cu anchetele DNA (să-i spună ei lui “Mutu’”), directorul general şi şeful Consiliului de Administraţie al Companiei Naţionale „Administraţia Portului Constanţa”, Ioan Bălan, a fost eliberat din funcţie, aseară târziu, de către ministrul Transporturilor, Anca Boagiu, “în urma constatării unor deficienţe manageriale”. Surse din conducerea portului susţin că Bălan şi-ar fi înaintat demisia acum două săptămâni, odată cu apariţia cazului în mass-media. Ioan Bălan nu a putut fi contactat. Surse din PDL afirmă că Paul Brânză ar putea fi viitorul director al APC, locul actual al acestuia la conducerea Autorităţii Navale urmând a fi ocupat de Dragoş Ştefănescu. Alte surse susţin că director interimar al APMC ar putea fi Ambroziu Duma