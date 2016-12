Ioan Becali află pe 22 ianuarie dacă va fi eliberat

07:22:48 / 20 Ianuarie 2016

Mafiotu

De ce sa fie eliberat ,pentru ca a scris carti ,lasatl acolo sa mai scrie ca in libertate nu are timp,nu vedeti ca isi bate joc de toata lumea ,statul ia luat banii ,ia luat boii de la bicicleta ca nu are nimic si atunci pentru ce sa ii dea drumul.