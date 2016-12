Ioan Holender şi-a lansat cartea la Constanţa

Maestrul Ioan Holender, cel mai longeviv director al Operei de Stat din Viena (1992-2010), în prezent director artistic al Festivalului Internaţional „George Enescu”, şi-a lansat, sâmbătă, la Constanţa, volumul „Spuse, trăite, dorite. Amintiri”. Evenimentul editorial inclus în cadrul primei ediţii a taberei de vară „Music-Us! Summer Camp”, organizată de Fundaţia „ConstantArt”, a avut loc în foaierul Aulei Magna a Universităţii „Ovidius”, partener al taberei, alături de Teatrul Naţional de Operă şi Balet (TNOB) „Oleg Danovski” şi Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti.

Despre cea de-a doua carte a lui Ioan Holender, dar şi despre primul volum al maestrului, „De la Timişoara la Viena”, a vorbit consilierul artistic al TNOB, baritonul Ştefan Ignat. „România este cunoscută în lume, din punct de vedere cultural, şi datorită personalităţii lui Ioan Holender”, a spus Ştefan Ignat.

SOLIST LA CONSTANŢA „La mijlocul anilor ’60, eu am cântat la teatrul din Constanţa, la Teatrul de Vară din Mamaia (...). Am avut onoarea, plăcerea să fiu invitat aici, ca solist. Atunci am stat la Hotelul Flora”, le-a reamintit Ioan Holender celor prezenţi. Acesta a mai spus că a vizitat, vineri, Mamaia şi a fost impresionat de „gălăgia, diversitatea şi mulţimea” din staţiune.

După sesiunea de autografe, participanţii la tabăra „Music-Up. Summer Camp”, care s-a desfăşurat la Eforie, în perioada 17-21 iulie, dar şi melomanii constănţeni au fost invitaţi la un recital cameral. Evenimentul muzical, susţinut de pianista Roxana Bajdechi şi violonistul Markus Placci, a prefaţat festivitatea de acordare a diplomelor.

La invitaţia Fundaţiei „ConstantArt”, Ioan Holender s-a aflat la Constanţa, unde, de joi până sâmbătă, a predat cursuri de management cultural, în cadrul evenimentului „Music-Us! Summer Camp”.