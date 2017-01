Ioan Ladanyi a câştigat etapa a 2-a a Tacului de Aur

După ce la finele lunii mai câştigase Openul Belgradului, Ioan Ladanyi şi-a trecut în palmares şi cel mai puternic turneu de biliard din România, Tacul de Aur, competiţie organizată de Centrul de Distracţii Lake View din Constanţa. Duminică, în finala etapei a 2-a a competiţiei, Ladanyi a trecut de revelaţia acestei etape, bucureşteanul Mihai Braga, scor 9-5. Dornic de revanşă după finala pierdută în prima etapă în faţa armeanului Melkonyan Babken, Ladanyi nu i-a mai dat nicio şansă adversarului din finală, pe care l-a condus în permanenţă, 4-1, 8-3, pentru a câştiga cu 9-5. În semifinale, Ladanyi îşi luase o frumoasă revanşă în faţa lui Babken, pe care l-a învins cu 9-1, în timp ce Braga a produs surpriza, câştigând în faţa lui Ovidiu Cristea, scor 9-6. Eşecul lui Cristea este cu atât mai surprinzător cu cât în ultimul meci din faza grupelor acesta reuşise să-l învingă pe... Ladanyi, cu 7-2! „După ce pierdusem finala în prima etapă, mi-am dorit şi mai mult să câştig. Am abordat ultimele meciuri după un turneu foarte bun făcut la Belgrad, unde am învins mai mulţi jucători de top. Turneul de la Lake View începe să fie tot mai greu. În această etapă au fost în plus alţi patru jucători foarte buni şi cred că în viitor vor mai veni şi alţii. Sper să o ţin tot aşa şi să câştig şi următoarele etape“, a declarat Ladanyi, care va folosi premiul câştigat pentru a-şi deschide o sală de biliard. Deşi şi-a depăşit cu mult performanţa din prima etapă, când se clasase pe locul 10, Mihai Braga, nu s-a declarat mulţumit de locul secund. „Am jucat mult mai bine până în finală. Am început slab de tot, am avut şi ghinion, iar Ladanyi s-a desprins şi nu m-am mai putut concentra. Apoi, la 8-5, am ratat şansa de a mă apropia la 8-6. Dacă reuşeam, aş fi pus multă presiune pe el“, a precizat Braga. Pentru succesul din finală, Ladanyi a fost recompensat cu un cec în valoare de 3.000 de euro, în timp ce finalistul Mihai Braga a primit 1.000 de euro. Pentru locul 3, Melkonyian Babken a primit 600 de euro, iar Ovidiu Cristea, clasat pe locul 4, a fost premiat cu 300 de euro. La festivitatea de premiere, organizatorii au acordat şi premii de popularitate pentru Renaud Devriese şi Sergiu Voicu.

Rezultate complete înregistrate sâmbătă şi duminică - Grupa Roşie: Dincă Steriu - Ioan Ladanyi 5-7, Raul Maican - Renaud Devriese 6-7, Maican - Ladanyi 2-7, Ovidiu Cristea - Steriu 7-4, Devriese - Ladanyi 3-7, Ov. Cristea - Maican 7-3, Steriu - Devriese 7-5, Ladanyi - Ov. Cristea 2-7; Grupa Albastră: Melkonyan Babken - Augustin Viziru 7-4, Ionuţ Iordan - Mihai Robert Braga 1-7, Viziru - Iordan 7-3, Sergiu Voicu - Babken 7-6, Viziru - Braga 5-7, Iordan - Braga 1-7, Voicu - Iordan 7-3, Babken - Iordan 7-4, Braga - Voicu 7-6, Viziru Sergiu Voicu 7-0, Babken - Braga 7-5; semifinale: Ladanyi - Babken 9-1, Braga - Ov. Cristea 9-6; finala mică: Babken - Cristea 9-7; finala mare: Ladanyi - Braga 9-5.