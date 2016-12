Ioan Niculae, fosta soţie şi fiica acestuia, urmăriţi penal pentru spălare de bani

Ioan Niculae, fiica acestuia, fosta soţie şi o apropiată a lui sunt urmăriţi penal de procurorii DIICOT, pentru sustragere de sub sechestru şi spălare de bani, au declarat surse judiciare. Dosarul a fost deschis ca urmare a unor tranzacţii care, potrivit surselor citate, ar fi fost făcute cu scopul sustragerii de sub sechestru. Mai precis, tranzacţiile ar fi fost făcute pentru a se evita sechestrarea unor bunuri în dosarul Romgaz-Interagro, mai spun aceleaşi surse. Astfel, Ioan Niculae, fosta lui soţie, Domniţa Niculae, fiica acestuia, Adina Niculae, şi Nicoleta Toncea, apropiată a omului de afaceri, sunt urmăriţi pentru sustragere de sub sechestru şi spălare de bani. Niculae este urmărit penal şi pentru instigare la abuz în serviciu, iar în dosar ar fi vizaţi şi opt funcţionari la Cadastru. Omul de afaceri, fosta soţie, fiica şi apropiata lui sunt audiaţi, astăzi, la DIICOT, în calitate de suspecţi. Ioan Niculae a fost chemat la DIICOT şi în martie, pentru a-i fi adus la cunoştinţă faptul că s-a dispus o expertiză în dosarul în care fostul ministru Adriean Videanu este acuzat de abuz în serviciu, prin faptul că l-ar fi favorizat pe omul de afaceri. Ioan Niculae deţine, conform topului Forbes, o avere de 1,2 miliarde de dolari. El este proprietarul grupului InterAgro şi al echipei de fotbal Astra Giurgiu - câştigătoarea Cupei României 2014.