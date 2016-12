Ioan Rus: „Greaua moştenire demonstrează incompetenţa celor care au gestionat ţara“

REALIZĂRI NEREALIZATE Ministrul de Interne, Ioan Rus, a declarat, sâmbătă, că „greaua moştenire“ lăsată de fosta guvernare „este chiar grea“ şi demonstrează „incompetenţa celor care au gestionat treburile ţării“. Rus a declarat, într-o conferinţă de presă, că pe măsură ce se termină auditurile în ministere „fiecare ministru vede sumedeniile de nerealizări pe care fiecare instituţie le are, de la fonduri europene până la gestiunile interne şi angajamentele fiecărui ministru“. „O restricţie pe care actualul Guvern o are este legată de situaţia pe care am preluat-o în momentul în care am ajuns la guvernare. O anumită situaţie economică, politică şi socială, anumite stări de lucruri care nu sunt toate cele mai fericite şi care ne obligă la o anumită conduită. Nu are rost să ne lamentăm, pentru că trebuie să găsim soluţii. Extrem de multe dintre realizări sunt nerealizate“, a spus Rus. Acesta a adăugat că este vizibilă „incompetenţa cu care au gestionat o sumă de lucruri care erau în interesul unei evoluţii pozitive a acestei ţărişoareú. „Fără să ne plângem, încercăm cu disperare să punem pe picioare mai multe mecanisme menite să îmbunătăţească viteza cu care evoluăm pozitiv şi noi ca şi ţară“, a explicat ministrul de Interne.

ADERAREA LA SCHENGEN DEPINDE DE ROMÂNIA De asemenea, el a spus că speră ca România să obţină în toamnă aderarea la spaţiul Schengen plecând de la aeroporturile interne, iar în ceea ce priveşte aderarea din punct de vedere terestru, aceasta să aibă loc anul viitor. Rus a spus că printre măsurile care vor fi luate pentru atingerea obiectivului de aderare la Schengen se numără transformarea Oficiului Român pentru Imigrări în Inspectorat General şi înfiinţarea de brigăzi mixte în punctele de frontieră. Potrivit acestuia, brigăzile mixte la frontieră vor avea rolul de a elimina suspiciunile de corupţie în rândul vameşilor şi poliţiştilor de frontieră români. El a adăugat că pentru ca România să obţină aderarea la Schengen, trebuie să demonstreze că este capabilă să genereze ceea ce statele UE aşteaptă de la autorităţile române.