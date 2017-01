Ioan Sdrobiş, artizanul revenirii Farului

Adus la Constanţa cu doar o săptămână înaintea debutului Ligii a II-a, Ioan Sdrobiş a făcut minuni la FC Farul. Antrenorul în vârstă de 64 de ani a adunat în doar câteva zile un lot de jucători tineri, “pigmentat” cu câţiva veterani, şi a format o echipă competitivă, care se află departe de zona retrogradării în Seria I a Ligii a II-a după primele şapte runde. Sub conducerea sa, constănţenii au bifat o serie de patru meciuri consecutive fără înfrângere, culminând cu victoria obţinută sâmbătă în fieful celor de la CF Brăila. “Părintele” nu se hazardează însă, preferând paşii mici, dar importanţi. „S-a format deja un nucleu de bază, dar mai avem mult de muncă. Sunt destui jucători tineri, de perspectivă, însă trebuie să lăsăm jocul şi rezultatele să vorbească. Între timp, noi încercăm să rezolvăm celelalte probleme şi să continuăm seria victoriilor”; a spus Sdrobiş, care a făcut un apel către suporteri: „Sper ca sâmbătă, la meciul cu Dinamo II să vină cât mai mulţi spectatori, pentru că avem nevoie de sprijinul lor”. Tehnicianul constănţean l-a lăudat pe Adrian Câmpeanu, golgeterul Farului, care a marcat patru goluri în acest debut de sezon: „Este un jucător profesionist şi de aceea l-am adus la Constanţa. Şi-a făcut datoria, de a da goluri”. Performanţa reuşită de Sdrobiş a fost lăudată şi de preşedintele clubului de pe litoral, Relu Damian, cel care l-a adus pe banca tehnică: „Mă felicit că am făcut propunerea ca nea Nelu Sdrobiş să fie antrenorul Farului. Nu văd ce alt tehnician ar fi putut forma atât de rapid o echipă care să joace bine şi să poată ţine şi vestiarul unit. Nu m-am înşelat şi cred că am avut mână bună, chiar dacă ne pune în dificultate pentru că trebuie să găsim bani pentru a plăti primele la zi. Dacă vom asigura condiţii bune şi vor veni alături de noi şi alţii oameni cu potenţă financiară putem spera la mai mult. Îmi doresc să avem mai mulţi spectatori în tribune, măcar vreo 2.000, pentru că ar fi o sursă importantă de finanţare pentru acest club. În plus, această echipă merită să fie văzută, întrucât jucătorii dau totul pe teren”.