Ioan Sdrobiş, tentat să se despartă de FC Farul

Confruntată cu grave probleme financiare şi administrative, FC Farul ar putea rămâne fără antrenor şi fără principalii jucători, din cauza salariile restante. Aflat acasă, în vacanţă, Ioan Sdrobiş, tehnicianul care a construit o echipă la Constanţa în doar patru luni, a mărturisit că sunt şanse mici să revină pe litoral dacă nu vor fi rezolvate problemele de la club. „Nu cred că mă voi întoarce la Constanţa, din cauza modului în care am fost tratat. Poate mă voi răzgândi doar dacă se vor achita toate salariile restante. Altfel o vom lua de la capăt şi nu pot să fac aşa ceva. Am înţeles că sunt probleme, am cunoscut şi conducerea oraşului, şi conducerea clubului, am analizat situaţia şi nu se vede luminiţa de la capătul tunelului. Nu depinde de mine ce se va întâmpla cu echipa, ci de patronul clubului şi de ce se doreşte în oraş. Consider că Giani a greşit enorm faţă de mine pentru că nu a mai dat niciun semn de viaţă de la finalul turului. Nu am mai vorbit şi nu am mai colaborat. Nu pot să accept această atitudine. M-am dat peste cap şi am adus 20 de puncte, în condiţiile în care riscam să avem soarta Brăilei. Poate am fi reuşit mai mult, dacă arbitrii ar fi fost corecţi. Din păcate, zestrea se poate risipi repede, pentru că primele cinci etape sunt ucigătoare şi o serie de rezultate negative ar arunca echipa în subsol. Sunt profesionist, mi-am făcut datoria la toate echipele unde am activat, iar prin ceea ce am reuşit la Constanţa am demonstrat că sunt mai farist decât mulţi alţii”, a explicat “Părintele”. Acesta a dezvăluit că jucătorii constănţeni intenţionează să reclame la federaţie faptul că nu au primit salariile pe ultimele patru luni. „M-au sunat şi jucătorii, pentru că eu i-am adus la Constanţa, fără să se plătească vreun leu, şi am o datorie morală faţă de ei. Mi-au cerut voie ca luni să meargă şi să depună memorii pentru a deveni liberi de contract. Îmi pare rău, pentru că o parte dintre ei, în special cei tineri, vor ajunge în Liga I, chiar la echipele mari, însă Farul nu va beneficia de acest lucru. Vor pleca liberi de contract, deşi clubul ar fi avut de câştigat de pe urma lor. Îmi pare rău pentru că am construit o echipă şi puteam aduce şi bani la club. De aceea nici nu am fost de acord să vindem jucători în iarnă, ci am propus să-i ţinem până la finalul campionatului, pentru a le creşte cota. I-am certat tot campionatul, nu mai pot să-i cert şi acum”, a spus Sdrobiş, care a recunoscut că a primit oferte de la alte echipe, însă nu este interesat de acestea pentru moment.