Ioana Băsescu, afaceri imobiliare și cu familia Andreei Paul

11:30:28 / 09 Mai 2015

Va amintiti ?

HotNews.ro scria pe 7.02.2012 : " Andreea Paul Vass (33ani) propunerea pt functia de ministru al Economiei, este doctor in economie, fost expert sau consilier prezidential si consilier personal si pe pr economice al premierului Emil Boc. Vass a intrat in politica prin functia de consilier al europarlamentarului Theodor Stolojan. In urma cu o saptamana , Vass a fost in centrul unui scandal mediatic, dupa ce premierul a numit- o in comisia de privatizare a Hidroelectrica. Controversa vine din faptul ca Dan Viorel Paul , cumnatul Andreei Paul Vass, este broker la Bursa , acolo unde vor fii scoase la vanzare actiunile companiei . "