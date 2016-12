Ioana Băsescu, un notar cu (prea) multe „succesuri“

Ioana Băsescu şi-a asigurat venituri lunare de mii de euro din comisioanele încasate de la firmele administrate de societatea de insolvenţă Euro Insol, a lui Remus Borza, printre care s-a numărat şi compania de stat Hidroelectrica. Afacerea este profitabilă pentru ambii parteneri. Administratorul special Remus Borza are un nume puternic de care se foloseşte în afaceri, iar notariatul are un venit asigurat din vânzările pe care le fac firmele administrate de Borza. Mai ales că cele mai multe dintre ele sunt complexe rezidenţiale care se laudă trimestrial cu încasări de sute de mii de euro, din vânzarea apartamentelor de lux. Fiica cea mare a preşedintelui Traian Băsescu are exclusivitate la parafarea contractelor încheiate de Euro Insol, fostul administrator judiciar al Hidroelectrica, ieşită recent din insolvenţă, lucru recunoscut chiar de avocatul biroului notarial al Ioanei Băsescu. Managerul Euro Insol, Remus Borza, este acum membru în Consiliul de Supraveghere al companiei de stat. Portofoliul societăţii Euro Insol numără aproximativ 120 de societăţi comerciale private sau de stat, dintre care amintim Plafar, UCM Reşiţa, Uztel SA, World Trade Center Bucuresti, Romexpo, Bucovina Mineral Water, CFR Mesagerie şi Danubius SA.