Ioana Ginghină şi-a sărbătorit onomastica alături de cei dragi

Vedeta de televiziune, Ioana Ginghină şi-a sărbătorit onomastica, ieri, de Sfîntul Ion, alături de familie, prieteni şi colegi. Pentru Ioana, ziua de Sfîntul Ion are, din acest an, o dublă semnificaţie, pentru că este şi ziua în care micuţa Ruxandra Ioana, fiica sa şi a lui Alexandru Papadopol, îşi sărbătoreşte onomastica. „Nu mai sînt singura Ioana din familie, din acest an, şi cred că nu voi mai fi nici vedeta petrecerilor din familie de Sfîntul Ion pentru că fiica mea îmi va lua locul. De ziua numelui ei, micuţa Ruxandra Ioana va petrece alături de părinţi şi bunici şi va primi tacîmuri, pentru că trece de la lapte la mîncare solidă. Mama ei, adică eu, nu ştie încă ce va primi în dar, pentru că este o surpriză”, a mărturisit Ioana Ginghină. Alexandru şi Ioana trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, cei doi actori căsătorindu-se în anul 2006, iar pe data de 12 august, în acest an, au devenit părinţi.