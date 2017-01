Iohannis - discurs de adormit copiii

09:09:18 / 23 Februarie 2016

VORBE IN PUSTIU

Oricine ar fi presedinte sau premier si orice ar spune , este zadarnic . Daca presedintele i-ar fi laudat ca si-au stabilit drepturi speciale ( pensiile si salariile ) dar ca ele sunt inca prea mici , pres . Klaus at fi fost aclamat . Realitatea dovedeste ca a te adresa parlamentaristilor este totuna cu a te adresa orataniilor in ograda . .Dupa ce au saracit populatia , partidele , guvernele lor si parlamentaristii , au adoptat politica demagogica a acordarii de tot felul de drepturi sociale , devenite privilegii pentru unii . Se ignora faptul ca toate aceste cheltuieli sunt suportate de catre cei care muncesc din greu cu salarii mizerabile . Se uita ca trebuie sa existe un echilibru intre drepturi si obligatii . Mai grav este ca unii au drepturi mari si obligatii mici sau deloc , si altii au drepturi mici . Toate aceste “ privilegii “ trebuie platite . Nu ne referim la cheltuielile facute cu invatamantul , sanatatea , ajutoarele de somaj etc unde sunt probleme grave ..Sunt cheltuieli firesti si produc beneficii intr-o forma sau alta . Problema este ca cheltuielile de orice fel trebuie sa fie raportate la resursele existente , resurse mult diminuate datorita coruptiei , lipsei de investii etc . Acordarea fara discernamant a acestor “ drepturi” devenite obligatii au trasnformat societatea romaneasca intr-o societate de asistati , de nemultumiti , societate condusa de imbuibati si paraziti .