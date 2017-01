Iohannis: Am obţinut amendarea textului deciziei privind restricţionarea liberei circulaţii

România a obţinut, prin ”negocieri foarte aplicate şi foarte bine pregătite”, amendarea textului deciziei privind solicitările de restricţionare ale liberei circulaţii a persoanelor, a declarat preşedintele Klaus Iohannis, la finalul Consiliului European de la Bruxelles.

“Este un lucru foarte important, pentru că astfel vor fi evitate situaţii în care se ia o decizie pur politică fără o motivaţie foarte serioasă”, a anunţat şeful statului în cadrul declaraţiilor susţinute în noaptea de vineri spre sâmbătă.

El a subliniat că România a obţinut acest lucru ''prin negocieri foarte aplicate şi foarte bine pregătite, altfel decât alţii care au vorbit poate un pic mai mult şi au obţinut probabil ceva mai puţin”.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, la finalul Consiliului European, că în cadrul discuţiilor a pledat pentru necesitatea menţinerii integrităţii spaţiului Schengen şi în favoarea menţinerii conceptului de uniune tot mai integrată.

''Am subliniat că ne menţinem poziţia potrivit căreia trebuie abordate cauzele profunde ale migraţiei şi nu să încercăm doar să combatem efectele acesteia. De aceea trebuie să ne concentrăm pe implementarea deciziilor deja agreate la nivel european pentru combaterea migraţiei ilegale, pe protejarea eficientă a frontierelor externe ale Uniunii - unde România are un rol activ -, dar şi pe cooperarea cu statele de origine şi statele de tranzit. De asemenenea, am pledat pentru necesitatea menţinerii integrităţii spaţiului Schengen, una dintre cele mai importante realizări ale integrării Uniunii'', a afirmat şeful statului în noaptea de vineri spre sâmbătă.

El a arătat că în cadrul summit-ului s-a făcut o evaluare a implementării măsurilor deja agreate la nivelul UE pe tema crizei migraţiei şi a fost acordată o atenţie specială relaţiei cu Turcia în gestionarea acestor fluxuri către Uniune, insistându-se asupra implementării planului de acţiune UE - Turcia.