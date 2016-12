Iohannis are drept de veto

Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, a declarat că a acceptat propunerea de a fi premier, făcută de candidatul PSD la Preşedinţie, Mircea Geoană. El a afirmat că viitorul Guvern va fi unul politic, însă îşi rezervă dreptul de a face alegerea privind componenţa Executivului, menţionând că el are o strategie de guvernare care va trebui armonizată cu partidele care îl sprijină pentru a deveni premier. Johannis a primit garanţii de la PNL şi PSD că va avea ultimul cuvânt în privinţa persoanelor care vor face parte din cabinetul propus. “Este prima întâlnire pe care o avem noi trei, după primul tur al alegerilor. S-a ajuns la această configuraţie după discuţii foarte serioase. Am avut o discuţie foarte bună. Am constatat în tot acest timp, în biroul preşedintelui Senatului, nu numai că suntem compatibili, dar că suntem o adevărată echipă. Am discutat lucruri de principiu. Nu este nevoie în această etapă să intrăm în prea multe detalii. Lucrurile trebuie rezolvate pe rând, şi cred că după alegeri vom avea echipă care să preia bugetul”, a declarat Johannis. El a precizat că nu va lua parte la “ceea ce ei numesc campanie electorală”. Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, ieri, după întâlnirea de la Palatul Parlamentului, că premierul Johannis “va avea ultimul cuvânt la selectarea echipei pe care o va conduce”. Candidatul PSD s-a declarat “extrem de mulţumit” de întâlnirea de la Parlament, afirmând că nu s-a discutat despre împărţirea portofoliilor. “Va trebui, după alegerile prezidenţiale, să avem între partidele care vor compune viitoarea majoritate şi primul-ministru desemnat un acord distinct în care să putem să-i oferim lui Iohannis garanţii cu privire la modul în care va funcţiona această majoritate. Suntem dispuşi, cei doi lideri care compun partidele centrale ale acestei majorităţi, să oferim premierului Iohannis posibilitatea de a se exprima într-un Guvern politic, dar păstrând şi respectând statutul de independenţă pe care domnia sa îl are”, a declarat Geoană. El a menţionat că vor exista discuţii foarte rapide cu privire la programul de guvernare după 6 decembrie, anunţând că, în acest moment, liderii intenţionează să invite la Bucureşti, cât mai rapid, principalii parteneri internaţionali, urmând să aibă o discuţie şi cu guvernatorul BNR. Klaus Iohannis, susţine că în viitorul său guvern ministerele vor fi împărţite de partidele care vor forma majoritatea. “Vom avea discuţii în diferite variante, însă este clar că partidele vor negocia împărţirea şi numărul de ministere. Va exista un protocol politic, însă discuţia cu mine va fi de altă natură - va fi pe programul de guvernare, dar şi pe persoanele care vor fi nominalizate la ministere”, a afirmat Iohannis.