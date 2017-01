Iohannis așteaptă propuneri substanțiale din partea NATO cu privire la prezenţa în Marea Neagră

Președintele Klaus Iohannis a susținut la reuniunea Consiliului Nord-Atlantic că așteaptă propuneri substanțiale din partea NATO la reuniunea miniștrilor Apărării din octombrie cu privire la consolidarea prezenței în Marea Neagră.

"Marea Neagră este, în mod particular, o componentă importantă a securității euro-atlantice. Nu trebuie să existe dubii în acest caz. Din păcate, aici, în regiunea Mării Negre, am asistat în ultimii doi ani la schimbări dramatice în ceea ce privește mediul de securitate, începând de la anexarea ilegală a Crimeii și continuând cu destabilizarea regiunii Donbas. Pentru a îmbunătăți apărarea, am prezentat propuneri pentru consolidarea prezenței maritime și aeriene în regiunea Mării Negre. Pe baza deciziilor pe care le-am luat, aștept propuneri substanțiale din partea autorităților militare NATO la reuniunea miniștrilor Apărării din octombrie, pentru dezvoltarea unui cadru întărit privind prezența navală și aeriană", a declarat Iohannis, vineri, la reuniunea NAC, potrivit unui document.

El a precizat că, în contextul evoluției mediului de securitate, este necesară o adaptare.

"Ca aliat de primă linie, România continuă să fie martoră la creșterea provocărilor de securitate în regiune. Am văzut desfășurările îngrijorătoare de tehnică militară ale Rusiei în vecinătatea Crimeii anexate ilegal și am fost țintă a declarațiilor agresive ale Rusiei, inclusiv de la nivel înalt. În acest context, este nevoie de construirea unei apărări mai puternice și mai adaptate și adaptarea unei posturi de descurajare, care include o prezență credibilă și persistentă a NATO pe flancul estic. Sunt convins că, prin aplicarea integrală, aceste decizii vor asigura un sistem coerent de apărare de la Baltică la Marea Neagră, protejând țările noastre, popoarele noastre și evitând acțiunile ostile din cauza unor lucruri înțelese greșit", a arătat Iohannis.

România apreciază sprijinul și contribuția Aliaților în regiune la Brigada multinațională și inițiativa de cooperare pentru instruire și exerciții, a subliniat șeful statului, arătând că acestea vor asigura o prezență terestră în regiunea noastră și un cadru pentru sporirea interoperabilității prin programe de training și exerciții mult mai structurate.

"Salut și decizia privind declararea capabilității operaționale inițiale a sistemului antirachetă. Inaugurarea sistemului antirachetă de la Deveselu în luna mai demonstrează angajamentul Statelor Unite ale Americii și României pentru dezvoltarea capabilității NATO, ca parte a apărării noastre colective", a completat șeful statului.

Președintele Klaus Iohannis participă la Summitul NATO care are loc vineri și sâmbătă la Varșovia.