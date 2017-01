Iohannis, candidat pentru Preşedinţie

„Soluţia Iohannis” revine în actualitate. De data aceasta, subiectul a fost readus în discuţie de fostul preşedinte al PNL Călin Popescu Tăriceanu, care a declarat că „Soluţia Iohannis” i se pare potrivită, „văzându-l pe acesta un foarte bun candidat pentru Preşedinţia României”. „Am da funcţiei prezidenţiale dimensiunea corectă şi conturul corect. Cu alte cuvinte, un preşedinte echidistant, neangajat faţă de un partid politic, un preşedinte care nu are o miză politică pentru partidul din care provine - cum am văzut cu precădere în ultimii şase ani că s-a întâmplat”, a spus Tăriceanu. El a adăugat că, în 2012 sau chiar mai devreme, „vom avea alegeri parlamentare care pot să ducă la o anumită schimbare în opţiunile electorale”. „Trebuie să ţinem cont că a apărut un jucător pe care eu nu l-aş subestima deloc - din contră, aş fi foarte atent la el - este vorba despre Victor Ponta. Pentru oamenii politici, subestimarea adversarilor reprezintă un mare punct nevralgic. Victor Ponta încearcă să repoziţioneze PSD ca un partid cu adevărat de stânga. Toate lucrurile acestea, integrate într-o analiză serioasă, ne vor duce la concluzia că bătălia în 2014 nu este una uşoară, dar este o bătălie pe care Crin Antonescu, dacă va candida, are posibilitatea să o câştige”, a mai spus Tăriceanu.