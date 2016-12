Iohannis cere Parlamentului reexaminarea Legii de finanţare a partidelor şi campaniilor electorale

Preşedintele Klaus Iohannis a trimis, astăzi, Parlamentului cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea actului normativ privind finanţarea activităţii partidelor şi a campaniilor electorale, apreciind că legea trimisă pentru promulgare are probleme legate de repectarea procedurii parlamentare. Potrivit Adminstraţiei Prezidenţiale, Legea transmisă spre promulgare ridică probleme din perspectiva respectării procedurii parlamentare de adoptare a legilor, precum şi sub aspectul transparenţei în dezbaterile parlamentare, ca principiu intrinsec al funcţiei de legiferare a Parlamentului. Totodată, Parlamentul trebuie să reexamineze unele dintre dispoziţiile Legii sub aspectul concordanţei cu principiile şi normele constituţionale referitoare la partidele politice, cât şi sub aspectul clarităţii normelor juridice, se arată în cererea preşedintelui. Una dintre problemele semnalate vizează introducerea principiului independenţei partidelor politice şi al candidaţilor.