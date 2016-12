Iohannis este atacat de intelectualii lui Băsescu

19:37:16 / 27 Decembrie 2014

pentru nr 3

ta placut salariu mic in romania si sticla de vin sau de bere asa sa lucreaza in romania si eu am vechime 22 ani in romania si stiu cum sa lucreaza dar daca plecai si munceai in afara si nu trageai mita de coada sau sa stai cu sticla de bere in mina trimiteai si tu peste o suta de mi de euro familei tale asa cum am trimis si eu si am cumparat 2 case o masina si bani in banca si mai am de gind sa nu ma intorc pina o sa vad o schimbare in romania asa stai linistit ca familia mea e fericita si au detoate si are cu cine sa mindreasca ca nu sint un puturos si un betiv si daca ma intorc nu ma intorc la bani tai mam sacrificat prin alte tari dar la batrineta am un trai mai bun cal tau