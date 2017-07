Iohannis, în inspecție la baza aeriană militară de la Kogălniceanu

Vară! Căldură mare, de nu-ți vine să lași în soarele dogoritor de iulie nici măcar un câine. Joi, pe aeroportul militar din Mihai Kogălniceanu, o armată de jurnaliști îl așteaptă, pe un platou încins, pe președintele Klaus Iohannis să-și facă apariția pentru a se întâlni cu președintele Comitetului Militar al NATO (CMC), generalul Petr Pavel, și cu piloții români și englezi care asigură misiunea de Poliție Aeriană Întărită. După aproape o oră de așteptat, în cele din urmă își face apariția și șeful statului. Îmbrăcat în alb (cămașă albă cu mânecă scurtă, pantaloni albi și pantofi de vară de culoare maro), pregătit mai degrabă pentru o vacanță la Miami (SUA), Iohannis trece repede în revistă garda de onoare și intră la discuții cu oficialii români, americani și englezi. După altă oră și ceva, timp în care jurnaliștii sunt mutați pe un platou imens, fără să aibă posibilitatea de a se adăposti de soare, șeful statului vine să prezinte concluziile discuțiilor, dar nu înainte de a viziona o demonstrație a piloților români și britanici, fiind angrenate un avion MiG 21 LanceR, două Eurofighter Typhoon și două F-16, noua achiziție în ceea ce privește înzestrarea Forțelor Aeriene Române. „Sunt foarte mulțumit că am putut să vin astăzi (joi, n.r.) la baza Kogălniceanu și să stau mai mult de vorbă cu oamenii de aici. Am avut ocazia să mă întâlnesc cu profesioniștii români, americani, britanici, piloți, personal militar și civil și am rămas foarte plăcut impresionat. Toți au nivel foarte bun de pregătire, sunt adevărați profesioniști și e important pentru români să avem oamenii aceștia aici, care aduc o contribuție însemnată pentru securitatea noastră. M-am bucurat că mi s-a confirmat ce am crezut despre oamenii care lucrează aici. I-am întrebat cum colaborează românii cu americanii, cu britanicii… răspunsul a fost același: foarte bine, m-am bucurat foarte mult și mă simt mândru că românii au reușit să dea partenerilor noștri sentimentul că se integrează foarte bine. Am avut ocazia să văd o unitate Patriot instalată aici și multe alte dotări de care dispunem și noi, și aliații noștri. Pot să spun că putem să fim bucuroși și mândri că avem această bază la Kogălniceanu”, a spus președintele Klaus Iohannis.

Cumpără România rachete Patriot?

Un subiect fierbinte al discuțiilor a fost și posibila achiziție de către România de la americani a unui sistem de rachete Patriot, fiind vorba de un contract de 3,9 miliarde de euro. Preşedintele Klaus Iohannis a precizat, joi, că România a lansat „o solicitare principială“ către Statele Unite în legătură cu achiziţia unor sisteme de rachete Patriot.

„Aceasta este o chestiune care este un pic mai greu de discutat aşa, în faţa publicului general, dar noi am lansat o solicitare principială către partea americană şi probabil aţi aflat că s-a publicat, cred că ieri, pe site-ul Departamentului (de Stat- n.r.) această notă, care urmează să fie aprobată şi mai departe, după care vor începe negocierile şi când vom avea un rezultat clar îl vom da publicităţii“, a declarat şeful statului la baza aeriană Mihail Kogălniceanu din Constanţa. Întrebat cum răspunde vocilor critice pe acest subiect, şeful statului a arătat că nu are „deloc de gând să le răspundă“. El a făcut referire la declarațiile deputatului USR Adrian Dohotaru, care a spus că „se vântură în spațiul românesc faptul că ar exista o obligație din partea statelor membre NATO să cheltuiască 2% din PIB pe Apărare. Astfel de mituri justifică investițiile enorme în echipament militar. Este fals“. La întrebările insistente privind achiziţionarea de rachete de tip Patriot, Iohannis a replicat: „Asta o să aflaţi din comunicate oficiale“.