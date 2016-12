Iohannis la Cotroceni, dăunător României

10:53:48 / 18 Septembrie 2014

Pt 1 (psd)si pt Adelina

De unde stii tu ca a vandut 3 copii ? Ca asa a scris presa ? Daca presa zicea ca a vandut 1 mil de copii, 1 mil de pisici si 1 mil de catei tu ai fii crezut ? Nu ai auzit de manipulare ? Draga Adelina, daunatori nu au fost cei de pana acum de la putere care au distrus tara, au distrus economia, comertul, transporturile, agricultura, industria usoara si grea, energia, au devalorizat leul an de an, au barbierit dealurile si muntii, nu au facut autostrazi, acum de 2 trimestre suntem in recesiune oficial, etc, iar tu consideri ca daunator e un profesor care nici Bucurestiul nu-l cunoaste, care nu s-a bagat in politica pana acum dar care stii tu ca va fii daunator?!. Esti cumva clarvazatoare si poti vedea viitorul unui om ? Daca da , de ce nu ne-ai atentionat de ce dezastre aveau sa faca partidele care au fost pana acum la putere ?