Iohannis, marioneta regimului Băsescu?

07:48:31 / 21 August 2014

lipovene, esti o gluma

Foarte bine ai patit Lipovene, asa iresponsabil ca tine inca nu s-a vazut in politica romaneasca, sa fii sigur ca vei fi ales presedinte inca din primul tur cu peste 60% si instantaneu sa treci in cloaca besista, iar acum te superi pe neamt ca ti-a luat locul, pai mai sceleratule nu tu ai vrut sa-l pui ministru de interne, si chipurile de aceea ai iesit de la guvernare. Ce sa intelegi de la politica asta facuta de impostori si mincinosi. O explicatie ar fi ca Basica ia santajat cu dosare penale la adresa liberalilor, se incepuse in forta cu liberali la puscarie, ca Fenechiu, Vioreanu, Stavarache, si apoi cand Lipoveanul a iesit din alianta s-a oprit si cu condamnarea liberalilor.