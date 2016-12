Iohannis nu crede că va ajunge vreodată premier sau preşedinte al României

Preşedintele Forumului Democrat al Germanilor din România (FDGR) şi primar al municipiului Sibiu, Klaus Iohannis, consideră că anul 2011 va fi “mai amestecat” din punct de vedere politic deoarece este an preelectoral şi “toată lumea va spune că nu este în campanie, dar, în realitate, va fi”. Primarul Sibiului se aşteaptă ca 2011, din punct de vedere economic, să nu fie “nici mai bun nici mai rău decât 2010. Din punct de vedere politic, 2011 va fi un an mai amestecat, pentru că este an pre-electoral. Vom avea parte de agitaţii politice, tipice pentru an preelectoral”. Întrebat dacă acest lucru este valabil şi pentru formaţiunea pe care o conduce, Iohannis a recunoscut că da, dar a precizat că FDGR nu va începe din 2011 pregătirea candidaţilor pentru alegerile locale din 2012. Totodată, Iohannis a arătat că nu crede că va ajunge vreodată preşedintele sau premierul României, dar visează la cel de-al patrulea mandat de primar în 2012. El a susţinut că nu îşi doreşte să fie ales primar pe viaţă, “ci să rămână atâta timp cât este performant”. El este convins că nici cele trei mandate de primar, nici criza din ultimii doi ani nu i-au redus din cota de popularitate la Sibiu. Ales primar prima dată la Sibiu în anul 2000, după eşecul unei conduceri a unui primar PNŢCD, avocatul Dan Condurat, profesorul de fizică Klaus Iohannis s-a dovedit unul dintre cei mai puternici lideri politici pentru FDGR. Practic, în ultimii zece ani, Iohannis a reuşit să tragă ca o locomotivă această formaţiune după el şi să obţină două mandate consecutive şi preşedinţia Consiliului Judeţean Sibiu, în persoana profesorului de matematica Martin Bottesch, dar şi alte câteva mandate de primari în judeţul Sibiu pentru colegii săi de partid. Iohannis a fost reales în 2010 şi în fruntea FDGR, cu unanimitate de voturi.